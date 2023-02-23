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Sıfır evlerini depremzedelere açtılar! Büyük insanlık!

Konya'nın Hadim ilçesinde, Bozkır Barajı nedeniyle su altında kalacak Dedemli Mahallesi sakinleri için yaptırılan 428 konuttan 72 hak sahibi, henüz oturmadıkları evlerini depremzedeler için bedelsiz açtı. Başta Kahramanmaraş ve Hatay´dan gelenler olmak üzere 502 depremzede evlere yerleşti. Antakya´dan gelen sağlık memuru 4 çocuk annesi Nurcan Doğan, "Buradaki köylülerimizden Allah razı olsun. Hiç aileyi aratmıyorlar, bize çok destek oluyorlar. Evler çok güzel, yapılmış içine girilmemiş bile. Biz gelene kadar halısından mobilyasına kadar düzenlenmişti. Eksiklerimizi de gönüllüler ve belediye ekipleri temin ediyorlar" dedi

Son dakika haberleri: Sıfır evlerini depremzedelere açtılar! Büyük insanlık!
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DHA

Konya'nın Hadim ilçesinde yapımı tamamlanan Bozkır Barajı'nın faaliyete geçecek olmasından dolayı sular altında kalacak Dedemli Mahallesi'nin sakinleri için merkez Meram ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan 428 konutluk yerleşkenin 72 hak sahibi, hiç oturmadıkları evlerini depremzedelere açtı.

502 KİŞİ EVLERE YERLEŞTİ

DHA'da yer alan habere göre çoğu Kahramanmaraş ve Hatay´dan gelen 502 kişi, evlere yerleşti.

"30 AKRABAMI DEPREMDE KAYBETTİM"

Kahramanmaraş´tan gelen Yaşar Karabürk, "Deprem anında evimiz uçacak sandık. Çocuklarımızı dışarıya çıkardık. Bir arabam vardı, 7 kişi onun içine sığındık. 2 gün arabada kaldık. Oğlumun askerlik arkadaşı Konyalıydı onun vasıtasıyla buraya geldik. 30 akrabamı depremde kaybettim.

"SIFIR EVLERİNİ KULLANMADAN BİZE AÇTILAR"

Allah bu acıyı, bu korkuyu kimseye yaşatmasın. Depremden 3 gün sonra buraya geldik. Başta devletimiz olmak üzere Konya halkına ve Türk milletine minnettarım. Allah, yardım edenlere yerine bin versin. Kendi evimde yoktur buradaki huzurum. Evler çok güzel, yapanlardan Allah razı olsun. Köylüler sıfır evini, daha kullanmadan bize açtı" dedi.

"BİZ BİNANIN ÇÖKMESİNİ BEKLEDİK"

Antakya´dan gelen sağlık memuru 4 çocuk annesi Nurcan Doğan da, "Antakya´dan buraya geldik. Her yer sallanıyordu, çocuklarımızı alıp terasa çıktık ve çatıda bekledik. Biz binadan inemedik, çökerse çatıya sığınırız diye bekledik. Biz binanın çökmesini bekledik. Evimiz çökmedi, ama kolonları patladı.

"ANTAKYA'NIN YÜZDE 90'I BİTTİ"

Yanımızdaki apartman çöktü o da çökerken bizim binanın yarısını götürdü. Tek tesellimiz kaybımızın olmaması ama Antakya´nın yüzde 90´ı bitti. Birçok mesai arkadaşımız vefat etti, sakat kalan oldu.

"HALISINDAN MOBİLYASINA EVİ DÖŞEMİŞLER"

Antakya´mız silindi. Bu yaralarımız çok geç iyileşecek ya da iyileşmeyecek, kabuk tutacak. Buradaki köylülerimizden Allah razı olsun. Hiç aileyi aratmıyorlar, bize çok destek oluyorlar. Evler çok güzel yapılmış, içine girilmemiş bile. Biz gelene kadar halısından mobilyasına kadar düzenlenmişti. Eksiklerimizi de gönüllüler ve belediye ekipleri temin ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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