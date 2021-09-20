17 yaşında akılalmaz dehşet! 0:00 / 0:00

DHA

Karaman'da, dün akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi 675 Sokak'ta insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. 17 yaşındaki A.A., daha önce kavga ettiği arkadaşı Samet Arpagünü (17) ile yolda karşılaştı.

9 YERİNDEN BIÇAKLANDI

DHA'da yer alan habere göre iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.A., kavgada Arpagünü'yü vücudunun 9 yerinden bıçakladı.

Kanlar içinde kalan Arpagünü, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

"DAHA ÖNCE KAVGA ETMİŞTİK"

Olay yerinden kaçan A.A. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. A.A'nın ilk ifadesinde, ''Samet ile daha önce de kavga etmiştik. Yolda karşılaşınca aramızdan yeniden tartışma çıktı'' dediği öğrenildi.

A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.