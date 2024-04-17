A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman Habertürk'te!

A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman, Habertürk’e özel açıklamalarda bulundu.

Panathinaikos’un şu ana kadarki sezonundan bahseden Ataman, “Yavaş yavaş toparlandık. Üst üste galibiyetler geldi. Madrid’de Real Madrid’i yendikten sonra başka bir noktaya ulaştık. Önemli bir galibiyet aldık. Yunan Ligi’nde birinci sıradayız. Olympiakos’u ligde üst defa 3 kere yendik. Bütün bunlar takıma güven verdi. Son 12-13 maçta büyük bir yarış oldu ilk 4 sıra için. Biz ikinci sırada tamamladık. Bir sezonda 15 basamak birden atladık. Şimdi esas hedef play-offlar, sonrasında da Final Four” ifadelerini kullandı.

REKLAM "MACCABI EŞLEŞMESİ ÇOK ZOR" EuroLeague Play-Off’ta Maccabi Playtika ile eşleştiklerinin hatırlatılması üzerine Ataman, “Çok zorlu bir eşleşme. Play-in’de Baskonia’yı çok büyük bir farkla yendiler. Zor bir mücadele olacak. İki maçta da yenildiğimiz tek takım. Çok iyi bir takım, tehlikeli bir takım. Maçlarını Belgrad’da oynuyorlar ve neredeyse seyircisiz oynuyorlar. Bu bizim için bir avantaj gibi gözüküyor ama tabii ki biz bu sezon deplasman rekoru kırdık, 9 deplasman galibiyeti aldık. Seyircisiz ortam bize ters gelebilir. Avrupa’nın Partizan’dan sonraki en sert atmosferiyiz. Kendi sahamızda oynayacağımız ilk iki maçı kazanıp 2-0 yapmak istiyoruz. İç sahadaki maçlarımız kritik olacak” dedi.

"BARTZOKAS'LA TARTIŞMADIK, ARAMIZ ÇOK İYİ" Panathinaikos-Olympiakos rekabetine değinen Ataman, ayrıca son maçta Bartzokas’la kameralara yansıyan tartışmalarına da değindi: “Olympiakos’la olan rekabeti fazlasıyla kırdık. Olympiakos’la oynadığımız 3 maçı da kazandık. Sadece bir mağlubiyetle lider durumdayız. Ciddi bir üstünlük sağladık. Basında Bartzokas’la bir tartışmamız var gibi gözüktü ama bu farklı bir durumdu. Aslında bir tartışmamız olmadı. Maç içerisinde hakemlere yoğun itirazlarda bulundu. Karşılıklı bir sataşma oldu. Maçın bitiminde Bartzokas’ın elini sıktım, ortamı germedim. Olympiakos taraftarını rencide etmek istemedim. Bartzokas’ın bizim takım menajerine sözlü saldırıda bulunduğunu gördüm. Hararetli bir konuşma yaptık, yaptığının yanlış olduğunu söyledim. O da bana “Sen de aynı şeyleri Fenerbahçe’nin salonunda yaşamıyor musun” dedi. Ben de deplasmanda bir tartışma içine girmediğimi, dikkat etmeye çalıştığımı söyledim. Bartzokas’la iyi arkadaşız, bir sorunumuz yok. Burada da birlikte oturuyoruz, sohbet ediyoruz.”

REKLAM "ATINA'DA BANA KARŞI CİDDİ BİR SEVGİ VE SAYGI VAR" Atina’da kendisine karşı çok ciddi bir sevgi ve saygı olduğunu kaydeden Atanan, “Bu da tabii ki bana gurur veriyor. Türk-Yunan kardeşliğine de bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Olympiakos cephesinden de büyük bir saygı görüyorum. En ufak ters bir durum yaşanmadı” şeklinde konuştu. "FATİH TERİM'LE BAYRAMDA KARŞILAŞTIK" Panathinaikos Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim’in gelişine değinen Ataman, “Fatih hoca çok büyük bir karakter, Avrupa futbolu için. Yunan taraftarlar da büyük bir saygı gösteriyorlar. Çok zor bir göreve geldi. PAOK ve AEK’nın büyük üstünlüğü söz konusu Yunan futbolunda. Çok yoğun programlarımız var. Hep konuşuyoruz, o zaman zaman maçlarımıza geliyor. Ben gidemedim, seyirci cezası vardı futbolda. Daha denk getiremedik derken, bayram akşamı bir restoranda karşılaştık. Aile fotoğrafı çektirdik. Çok iyi ilişkilerimiz var. Fatih hocamız Türk futbolunun Avrupa’daki en büyük gurur kaynağı, en değerli teknik hocası. Hepimizin de ona destek olup sahip çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.