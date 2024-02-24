ABD 50 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yaptı: "Odysseus" Ay'ın görüntüsünü paylaştı
1972'den bu yana ilk kez Ay'a iniş yapan ABD'nin uzay aracı "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen "Odysseus" adlı uzay aracı, 50 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yaptı.
Odysseus, planlanan iniş bölgesinden uzakta bir alanda Ay'daki Schomberger kraterinin geniş görüş alanlı bir görüntüsünü çekti.
Intuitive Machines, görüntü hakkında yapılan açıklamada, "22 Şubat 2024'te Intuitive Machines'in Odysseus Ay aracı, Ay'daki Schomberger kraterinin geniş görüş alanlı bir görüntüsünü, planlanan iniş bölgesinden yaklaşık 200 km uzakta, yaklaşık 10 km yükseklikte yakaladı" ifadelerini kullandı.
Intuitive Machines yetkilileri, Odysseus uzay aracının Ay’a inişi ve son durumu hakkında da açıklama yaptı.
Yetkililer, "Odysseus hayatta ve iyi durumda. Uçuş kontrolörleri iletişim kuruyor ve araca bilim verilerini indirmesi için komut veriyor. İniş aracının telemetrisi ve güneş enerjisi şarjı iyi durumda." ifadeleri kullanıldı.
Odysseus, inişiyle 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.