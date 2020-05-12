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ABD'nin Colorado eyaletinde Pazar günü restoranların açılmasının ardından bir restoranda oluşan kalabalık dikkat çekti.

Castel Rock şehrinde bulunan bir restoran zincirinin mağazasında Anneler Günü'nde oluşan kalabalığa ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılınca, restoran Pazartesi günü kapatıldı.

Colorado eyaletinde sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz günlerde esnetilmiş ancak açılacak restoranlar için sosyal mesafe kuralları getirilmişti. Eyalet valiliğinden yapılan açıklamada, restoranın kurallara uymamasının 'hayal kırıklığı' yarattığı belirtildi.

Pazar günü açılan Cookies and Crema Kitchen isimli işletmenin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapılmış, ABD Başkanı Donald Trump'ın da etiketlendiği paylaşımda "Amerika, küçük işletmeler ve Anayasa'nın tarafındayız, Colorado'daki valimizin aldatmalarına karşıyız" ifadelerine yer verilmişti.

Colorado'da birçok restoranın masalara müşteri kabul etmesine halen izin verilmiyor ve sadece paket servis yapmaları isteniyor. Eyalette sadece vaka sayılarının görece düşük olduğu Mesa County bölgesindeki restoranların kapasitelerinin yüzde 30'u kadar müşteriye servis vermesine izin veriliyor.