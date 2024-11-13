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        ABD, Haiti uçuşlarını 1 ay askıya aldı

        ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Haiti'ye yolcu taşıyan Amerikan Spirit Airlines uçağına silahlı çete üyesi olduğu değerlendirilen kişilerce ateş açılmasının ardından, ABD'den Haiti'ye uçuşların 30 gün süreyle durdurulduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 02:19 Güncelleme: 13.11.2024 - 02:19
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        ABD, Haiti uçuşlarını 1 ay askıya aldı
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        ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA), California-Port-au-Prince seferini yapan yolcu uçağına inişi sırasında ateş açılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

        AA'nın haberine göre, açıklamada, "güvenlik durumundaki süregelen istikrarsızlık ile diğer güvenlik riskleri" nedeniyle tüm Amerikan hava yolu şirketlerinin Haiti seferlerinin 1 ay boyunca durdurulduğu belirtildi.

        YOLCU UÇAĞI, KURŞUNLARIN HEDEFİ OLMUŞTU

        ABD'nin California eyaletinden Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e giden 951 sefer sayılı Spirit Airlines yolcu uçağı, dün, silahlı çete üyesi olduğu değerlendirilen kişilerce açılan ateşin hedefi olmuştu. Uçak, Dominik Cumhuriyeti'ndeki Santiago Havalimanı'na güvenli iniş yapmıştı.

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        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Spirit Airlines sözcüsü, uçağın kurşunlardan kaynaklanan hafif hasarlar nedeniyle servis dışı bırakıldığını, olayda yalnızca bir uçuş görevlisinin hafif şekilde yaralandığını söylemişti.

        Başkent Port-au Prince'ın yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisine göre, 2024'ün başından bu yana 1374'ü son 6 ayda olmak üzere 3 bin 900 kişi, silahlı çetelerin saldırıları sonucu öldü.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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