ABD, Haiti uçuşlarını 1 ay askıya aldı

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA), California-Port-au-Prince seferini yapan yolcu uçağına inişi sırasında ateş açılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

AA'nın haberine göre, açıklamada, "güvenlik durumundaki süregelen istikrarsızlık ile diğer güvenlik riskleri" nedeniyle tüm Amerikan hava yolu şirketlerinin Haiti seferlerinin 1 ay boyunca durdurulduğu belirtildi.

YOLCU UÇAĞI, KURŞUNLARIN HEDEFİ OLMUŞTU

ABD'nin California eyaletinden Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e giden 951 sefer sayılı Spirit Airlines yolcu uçağı, dün, silahlı çete üyesi olduğu değerlendirilen kişilerce açılan ateşin hedefi olmuştu. Uçak, Dominik Cumhuriyeti'ndeki Santiago Havalimanı'na güvenli iniş yapmıştı.