ABD'nin İran yaptırımları taht savaşlarını başlattı!
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik başlatılacak yaptırımlara ilişkin sosyal medya hesabında, Game of Thrones dizisinin 'Winter is Coming' temalı afişi kendi fotoğrafı üzerinde "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" yazılı bir paylaşımda bulunmuştu. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, Trump'ın Game of Thrones dizisi göndermeli 'Yaptırımlar geliyor' paylaşımına Instagram üzerinden yanıt verdi.
05.11.2018 - 09:54 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Dünya, ABD'nin İran'a uygulayacağını açıkladığı ambargo kararını konuşurken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanacak yaptırımların geri geldiğini duyurduktan sonra sosyal medya hesabında fenomen dizi Game of Thrones'a (Taht Oyunları) atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından film afişi gibi 'Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor' paylaşımı, tepkilere de neden oldu.
ABD'nin İran yaptırımlarına tepki yağarken, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan yaptığı Game of Thrones dizisi göndermeli 'Yaptırımlar geliyor' paylaşımına Instagram üzerinden yanıt verdi.
Süleymani, kendi resminin bulunduğu benzer temalı bir görselin üzerinde "Sana karşı duracağım" yazılı bir mesaj paylaştı. Süleymani aynı zamanda, "Gel! Bekliyoruz. Ben senin düşmanınım, Kudüs Gücü senin düşmanın. Bu savaşı sen başlattın, ama biz bitireceğiz" dedi.
TRUMP'IN GAME OF THRONES PAYLAŞIMINA HBO'DAN YANIT
Trump'ın ünlü Game of Thrones dizindeki gibi afişle yaotırımları duyurmasına, Game of Thrones dizinin yapımcı kanalı HBO'dan yanıt gecikmedi. HBO, "Bizim belirgin özelliğimizin politik amaçlar için kötüye kullanılmamasını tercih ederiz" denilirken, resmi Twitter hesabından da dizideki gruplardan birinde kullanılan kurgusal dile atıfta bulunarak; "Dothraki dilinde markanın kötüye kullanımını nasıl söylersiniz" şeklinde bir paylaşımda bulunuldu.
HBO, Trump'ın paylaşımından dolayı hukuki işlem başlatılıp başlatılmayacağı yönündeki soruya ise "hayır" yanıtı verdi.
Trump’ın Game of Thrones göndermeli mesajı dizinin yıldızlarından Arya Stark’ı canlandıran Maise Williams tarafından; "Bugün değil" diyerek yorumlandı.
Dizinin esinlendiği kitabın yazarı olan George R.R. Martin de attığı tweetinde 6 Kasım'da ABD'de düzenlenecek ara seçimlere göndermede bulundu ve "Korku, kılıçtan daha keskindir. 6 Kasım'da oy verin" ifadesini kullandı.
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tüm dünyada büyük hayran kitlesine ulaşan Game of Thrones dizisinin 8. sezonu ise izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. HBO tarafından yapılan açıklamada ise 8. sezonun 1. bölümünün yayınlanma tarihi 2019 olarak duyurulurken, yeni sezonda 6 bölüm olacağı belirtildi.
David Benioff&D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik sezon boyunca yönetmen koltuğunda oturacak. Sezonun senaristleri ise David Benioff & D.B Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill olacak.
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ABD'nin İran yaptırımları taht savaşlarını başlattı! - Son Dakika Haberler/abd-nin-iran-yaptirimlari-taht-savaslarini-baslatti-22076592207659
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