Unlu mamuller, şekerli gıdalar ve patates kızartması gibi çoğu insan tarafından tüketilen atıştırmalıkları arada sırada yemekte bir sakınca olmasa da sürekli bu yiyeceklerle beslenmek sağlık için zararlı olabilir. Özellikle obezite, karaciğer yağlanması ve kalp hastalığı gibi sorunlara yol açan beslenme biçiminden kurtulmak için denenebilecek birkaç yol var. İşte, daha az abur cubur tüketmenizi sağlayabilecek araştırmalara dayalı 9 yöntem!