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        Haberler Spor Futbol Acı haberi duyurdular: Aaron Boupendza hayatını kaybetti! - Futbol Haberleri

        Acı haberi duyurdular: Aaron Boupendza hayatını kaybetti!

        Bir dönem Hatayspor forması giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza, 28 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:16
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        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
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        Ülkemizde bir dönem Atakaş Hatayspor forması giyen ve 2020/21 sezonunda Trendyol Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza, hayatını kaybetti.

        Gabon Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki santrforun, Çin'de bir kaza sonucu 11. kattan düştüğü belirtildi.

        Federasyondan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

        "BOUPENDZA ARTIK ARAMIZDA DEĞİL

        Gabonlu milli futbolcumuz, Çin’de Zhejiang FC takımında oynarken yaşadığı bir apartman kazasında 11. kattan düşerek aramızdan ayrılmıştır.

        28 yaşında hayatını kaybeden Boupendza, Kamerun’daki Afrika Uluslar Kupası’nda sergilediği performansla akıllarda yer eden çok büyük bir forvet olarak hafızalarda kalacaktır.

        Futbol eğitimini CF MOUNANA ve Fransa’da Bordeaux kulübünde alan Gabonlu golcü, Romanya’da kısa bir dönem geçirdikten sonra Çin ligine transfer olmuştu.

        FEGAFOOT ve Gabon futbol ailesi olarak, Boupendza’nın ailesine bu zor dönemde en içten taziye dileklerimizi iletiyoruz."

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