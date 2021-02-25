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Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı (2)
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:00 DHA

Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı (2)
Parkın fidanlarını vatandaşlar dikti
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Parkın fidanlarını vatandaşlar dikti
Hayırseverlerden ihtiyaç sahiplerine patates limon
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Hayırseverlerden ihtiyaç sahiplerine patates limon
Geçmeyen ağrılarınızın nedeni fibromiyalji olabilir Genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrı ile karakterize bir yumuşak doku romatizması olarak tanımlanan fibromiyalji, daha çok 25 ila 55 yaş aralığında olan kişilerde görülüyor
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Geçmeyen ağrılarınızın nedeni fibromiyalji olabilir Genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrı ile karakterize bir yumuşak doku romatizması olarak tanımlanan fibromiyalji, daha çok 25 ila 55 yaş aralığında olan kişilerde görülüyor
Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı/ Ek fotoğraflar
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:00 DHA

Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı/ Ek fotoğraflar
Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:00 DHA

Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı
Sobadan zehirlenen anne baba öldü, çocukları kurtuldu
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Sobadan zehirlenen anne baba öldü, çocukları kurtuldu
Mahallesinde yol krizi çözülen küçük Emine: Artık okula gidebileceğiz
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:00 DHA

Mahallesinde yol krizi çözülen küçük Emine: Artık okula gidebileceğiz
Kozan’ın yöresel ürünleri 'e- ticaret' ile yurdun dört bin yanına gidiyor Kozanlılar üretecek belediye e-ticaret ile her eve ulaştıracak
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Kozan’ın yöresel ürünleri 'e- ticaret' ile yurdun dört bin yanına gidiyor Kozanlılar üretecek belediye e-ticaret ile her eve ulaştıracak
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ATO Meclis Başkanı Acı: "Kısa çalışma ödeneği süresi uzatılmalı"
25 Şubat 2021 Perşembe, 12:00 İHA

ATO Meclis Başkanı Acı: "Kısa çalışma ödeneği süresi uzatılmalı"
Dövdüğü eşi balkondan atlayan kocadan `Sakinleştirmek için kolunu ısırdım´ savunması
25 Şubat 2021 Perşembe, 12:00 DHA

Dövdüğü eşi balkondan atlayan kocadan `Sakinleştirmek için kolunu ısırdım´ savunması
İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı
25 Şubat 2021 Perşembe, 12:00 DHA

İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı
Savaş mağduru Türkmen gençler futbolla hayata tutunuyor Pandemi nedeniyle zor şartlar altında idman yapabilen gençler, büyük futbolcu olma umuduyla çalışıyor Futbol okulunu kuran Yaser Derviş: “Ayrımcılık yapmadan çalışıyoruz” “Çok iyi yeteneğe sahip futbolcularımız var”
25 Şubat 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Savaş mağduru Türkmen gençler futbolla hayata tutunuyor Pandemi nedeniyle zor şartlar altında idman yapabilen gençler, büyük futbolcu olma umuduyla çalışıyor Futbol okulunu kuran Yaser Derviş: “Ayrımcılık yapmadan çalışıyoruz” “Çok iyi yeteneğe sahip futbolcularımız var”
Dayakçı kocadan ilginç savunma: "Eşimi sakinleştirmek için kolunu ısırdım" Adana’da kendisinden 11 yaş küçük eşini darp ettiği için intihar girişimine neden olduğu öne sürülen kocanın ifadesinde “Eşimi sakinleştirmek için kolunu ısırdım” dediği ortaya çıktı
25 Şubat 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Dayakçı kocadan ilginç savunma: "Eşimi sakinleştirmek için kolunu ısırdım" Adana’da kendisinden 11 yaş küçük eşini darp ettiği için intihar girişimine neden olduğu öne sürülen kocanın ifadesinde “Eşimi sakinleştirmek için kolunu ısırdım” dediği ortaya çıktı
Hayvan sevgisi hayaline kavuşturdu Adana’da omuriliğinde tümör nedeniyle engelli doğan Lütfiye Bozca, ders çalışıp savcı olmak istediği hasta yatağına, bir sokak köpeğini sahiplenip ona bakmaya başlayınca kavuştu Lütfiye Bozca: “Köpek sevgim beni yatağa kavuşturdu ancak köpeğim öldü” “İleride adalet için savcı olmak istiyorum”
25 Şubat 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Hayvan sevgisi hayaline kavuşturdu Adana’da omuriliğinde tümör nedeniyle engelli doğan Lütfiye Bozca, ders çalışıp savcı olmak istediği hasta yatağına, bir sokak köpeğini sahiplenip ona bakmaya başlayınca kavuştu Lütfiye Bozca: “Köpek sevgim beni yatağa kavuşturdu ancak köpeğim öldü” “İleride adalet için savcı olmak istiyorum”
15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarını tahrip eden 5 zanlı yakalandı
25 Şubat 2021 Perşembe, 11:00 İHA

15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarını tahrip eden 5 zanlı yakalandı
Kapanan okulu, gelenekleri geleceğe taşıyan fabrikaya dönüştürdüler Adana’da taşımalı eğitim nedeniyle kapanan okulda açılan kursa katılan kadınlar, dokuma tezgahlarında yöresel motifleri ilmek ilmek işliyor Kilimler, teşhir mağazasında ve internetten 300 ile bin TL arasında fiyatla satılıyor
25 Şubat 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Kapanan okulu, gelenekleri geleceğe taşıyan fabrikaya dönüştürdüler Adana’da taşımalı eğitim nedeniyle kapanan okulda açılan kursa katılan kadınlar, dokuma tezgahlarında yöresel motifleri ilmek ilmek işliyor Kilimler, teşhir mağazasında ve internetten 300 ile bin TL arasında fiyatla satılıyor
56 yıl 10 ay hapisle aranan hükümlü, noterde işlem yaparken yakalandı
25 Şubat 2021 Perşembe, 11:00 DHA

56 yıl 10 ay hapisle aranan hükümlü, noterde işlem yaparken yakalandı
DEAŞ’ın uyuyan hücrelerine 5 tutuklama Terör örgütü DEAŞ saflarında Irak ve Suriye’de savaştıktan sonra geldikleri Adana’da gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı
25 Şubat 2021 Perşembe, 10:00 İHA

DEAŞ’ın uyuyan hücrelerine 5 tutuklama Terör örgütü DEAŞ saflarında Irak ve Suriye’de savaştıktan sonra geldikleri Adana’da gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı
İki cinayet işleyen firari hükümlü noterde yakalandı Adana’da iki cinayetten 56 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü notere gelince polis tarafından yakalandı
25 Şubat 2021 Perşembe, 10:00 İHA

İki cinayet işleyen firari hükümlü noterde yakalandı Adana’da iki cinayetten 56 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü notere gelince polis tarafından yakalandı
Adana'daki DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama
25 Şubat 2021 Perşembe, 11:00 DHA

Adana'daki DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama
Bayat tavuk dönerde `düşük´ tehlikesi
25 Şubat 2021 Perşembe, 11:00 DHA

Bayat tavuk dönerde `düşük´ tehlikesi
Çiftçilerin saçlarında tarım ilacı kalıntılarına rastlandı
25 Şubat 2021 Perşembe, 10:00 DHA

Çiftçilerin saçlarında tarım ilacı kalıntılarına rastlandı
Havaya ateş açan magandalar, mahalle bekçilerine saldırdı: 1 bekçi yaralı
25 Şubat 2021 Perşembe, 06:00 DHA

Havaya ateş açan magandalar, mahalle bekçilerine saldırdı: 1 bekçi yaralı
Adana’da silahlı saldırıya uğrayan bekçi yaralandı
25 Şubat 2021 Perşembe, 04:00 İHA

Adana’da silahlı saldırıya uğrayan bekçi yaralandı
Portakal bahçesinden 5 ton meyve çalan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
25 Şubat 2021 Perşembe, 01:00 DHA

Portakal bahçesinden 5 ton meyve çalan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Samet Aybaba: Adana Demirspor'u layık olduğu yere çıkarmaya çalışacağız
25 Şubat 2021 Perşembe, 01:00 DHA

Samet Aybaba: Adana Demirspor'u layık olduğu yere çıkarmaya çalışacağız
Eşinin silah çekip `Seni kimse kurtaramaz´ diye tehdit ettiği kadın, KADES uygulamasıyla kurtuldu (2)
24 Şubat 2021 Çarşamba, 20:00 DHA

Eşinin silah çekip `Seni kimse kurtaramaz´ diye tehdit ettiği kadın, KADES uygulamasıyla kurtuldu (2)
“Ben bu gece ölmezsem” şarkısını dinleyerek başına sıktı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 19:00 İHA

“Ben bu gece ölmezsem” şarkısını dinleyerek başına sıktı
Eşiyle fotoğrafını hız göstergesine koyup, 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını açarak intihara kalkıştı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 19:00 DHA

Eşiyle fotoğrafını hız göstergesine koyup, 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını açarak intihara kalkıştı
Ümit Şengül: "Altay ile galibiyet serimize devam edeceğiz"
24 Şubat 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Ümit Şengül: "Altay ile galibiyet serimize devam edeceğiz"
Emrah Bayraktar: "Zor bir fikstürden geçiyoruz"
24 Şubat 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

Emrah Bayraktar: "Zor bir fikstürden geçiyoruz"
Adanaspor - Giresunspor: 0-4
24 Şubat 2021 Çarşamba, 17:00 DHA

Adanaspor - Giresunspor: 0-4