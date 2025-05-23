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        Haberler Magazin 'Adile' filminde Kemal Sunal'ı, Berkay Tulumbacı canlandıracak - Magazin haberleri

        Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu açıklandı

        Adile Naşit'in hayatının anlatıldığı 'Adile' filminde Kemal Sunal'ı, 'Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Berkay Tulumbacı canlandıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 12:07 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:13
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        Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu açıklandı
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        Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için devam ediyor.

        Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu da açıklandı.

        Usta oyuncuya, SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'daki 'Ozan' karakteriyle de tanınan Berkay Tulumbacı hayat verecek.

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        Berkay Tulumbacı

        Meltem Kaptan

        Filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek. Meltem Kaptan, role hazırlık süreciyle ilgili olarak; "Sadece gülüşü için iki hafta çalıştım" dedi.

        "Sadece gülüşü için iki hafta çalıştım"
        "Sadece gülüşü için iki hafta çalıştım" Haberi Görüntüle

        Çetin Lale

        Türk sinemasının efsane oyuncularından Tarık Akan'a, geçmişinde profesyonel basketbol oynayan Çetin Lale hayat verecek. Çetin Lale, 2016 – 2018 arasında Bilecik Belediyesi ve Fethiye Belediyesi takımlarında forma giydi.

        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı Haberi Görüntüle

        Seda Bakan - Müjde Ar

        Seda Bakan ise Müjde Ar'ı oynayacak. Bakan, role hazırlık sürecinde usta oyuncuyla bir araya gelmişti.

        "Heyecan, korku, mucize"
        "Heyecan, korku, mucize" Haberi Görüntüle

        Emre Taşkıran

        'Adile'de; Kartal Tibet’i ise; Emre Taşkıran beyazperdeye yansıtacak.

        'Adile', büyük fırsat sundu
        'Adile', büyük fırsat sundu Haberi Görüntüle

        Mustafa Ceyhan

        Halit Akçatepe’nin neşesi ve muzipliği ise Mustafa Ceyhan ile can bulacak.

        'Adile', büyük fırsat sundu
        'Adile', büyük fırsat sundu Haberi Görüntüle

        'ANNE' ROLLERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

        1930'da tiyatrocu çift Naşit Özcan ile Amelya Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelen Adile Naşit, erken kariyer döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı.

        Başta Arzu Film yapımları olarak Yeşilçam sinemasında 'Anne' rolleriyle hafızalara kazınan Adile Naşit'in fenomenleştirdiği karakterlerden biri de 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Hafize Ana' idi. 1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan 'Adile Naşit Uykudan Önce Masallar' adlı programla çocukların da büyük hayranlık duyduğu Adile Naşit, 1987'de, henüz 57 yaşındayken kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

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        #Berkay Tulumbacı
        #Kemal Sunal
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