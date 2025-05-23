Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu da açıklandı.
Usta oyuncuya, SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'daki 'Ozan' karakteriyle de tanınan Berkay Tulumbacı hayat verecek.
Berkay Tulumbacı
Meltem Kaptan
Filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek. Meltem Kaptan, role hazırlık süreciyle ilgili olarak; "Sadece gülüşü için iki hafta çalıştım" dedi.
Çetin Lale
Türk sinemasının efsane oyuncularından Tarık Akan'a, geçmişinde profesyonel basketbol oynayan Çetin Lale hayat verecek. Çetin Lale, 2016 – 2018 arasında Bilecik Belediyesi ve Fethiye Belediyesi takımlarında forma giydi.
Seda Bakan - Müjde Ar
Seda Bakan ise Müjde Ar'ı oynayacak. Bakan, role hazırlık sürecinde usta oyuncuyla bir araya gelmişti.
Emre Taşkıran
'Adile'de; Kartal Tibet’i ise; Emre Taşkıran beyazperdeye yansıtacak.
Mustafa Ceyhan
Halit Akçatepe’nin neşesi ve muzipliği ise Mustafa Ceyhan ile can bulacak.
'ANNE' ROLLERİYLE HAFIZALARA KAZINDI
1930'da tiyatrocu çift Naşit Özcan ile Amelya Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelen Adile Naşit, erken kariyer döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı.
Başta Arzu Film yapımları olarak Yeşilçam sinemasında 'Anne' rolleriyle hafızalara kazınan Adile Naşit'in fenomenleştirdiği karakterlerden biri de 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Hafize Ana' idi. 1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan 'Adile Naşit Uykudan Önce Masallar' adlı programla çocukların da büyük hayranlık duyduğu Adile Naşit, 1987'de, henüz 57 yaşındayken kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.