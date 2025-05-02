Seda Bakan, Müjde Ar ile buluştu

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için hazırlıklar sürüyor.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.

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'Adile' filminde Seda Bakan ise Müjde Ar'ı oynayacak.

Seda Bakan, role hazırlık sürecinde usta oyuncuyla bir araya geldi.

Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğraflara; "Müjde Ar olmak… Heyecan, korku, merak, mucize" notunu düştü.

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Seda Bakan, filme hazırlık sürecinde kızları Leyla ve Ela'yı da yanından ayırmadı.

'ANNE' ROLLERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

1930'da tiyatrocu çift Naşit Özcan ile Amelya Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelen Adile Naşit, erken kariyer döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı.

Başta Arzu Film yapımları olarak Yeşilçam sinemasında 'Anne' rolleriyle hafızalara kazınan Adile Naşit'in fenomenleştirdiği karakterlerden biri de 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Hafize Ana' idi.