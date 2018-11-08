Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme!

08.11.2018 - 09:58 | Güncelleme:

Ahmet Kural'ın 29 Ekim gecesi Sıla'yı 45 dakika darp ettiği öne sürülmüş; ancak oyuncu, iddiaları yalanlamıştı. 5 Kasım'da savcıya ifade veren Ahmet Kural, adliye çıkışı Sokrates'in "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" sözüyle kendisini savunmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili Kural Ailesi'nin görüşü de merak konusu olmuştu. Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural, Facebook’ta Anton Çehov’un ‘Kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulmaya meraklı olmazdın” sözünü paylaşıp eski gelin adayına taş attı

  • 1 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
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    Ahmet Kural'ın 29 Ekim gecesi Sıla'yı 45 dakika darp ettiği öne sürülmüş; ancak oyuncu, iddiaları yalanlamıştı. 

  • 2 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    2 | 33

    5 Kasım'da savcıya ifade veren Ahmet Kural, adliye çıkışı Sokrates'in "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" sözüyle kendisini savunmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili Kural Ailesi'nin görüşü de merak konusu olmuştu.

  • 3 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
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    "EĞER SEN KUSURSUZ OLSAYDIN..."

    Anne Sema Kural, 3 Kasım'da Facebook'taki paylaşımıyla sessizliğini bozdu. Anne Kural, Rus yazar Anton Çehov'un "Eğer sen kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın" sözünü paylaştı. 

  • 4 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
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    Sema Kural'ın bu paylaşımı "Eski kayınvalideden Sıla'ya taş" dedirtti. 

  • 5 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
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    "O HANIM HANIMCIK BİR KIZ" DEMİŞTİ...

    Sema Kural, geçtiğimiz yıl eşi Mesut Kural'la konserini izleyip "O hanım hanımcık bir kız" dediği Sıla'ya yaptığı göndermeyle de oğlunun arkasında durdu.

  • 6 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
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    Sıla'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Ahmet Kural, kavganın popçunun aşk yaşadığı Okan Can Yantır yüzünden çıktığını iddia etmişti.

  • 7 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
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    Mesut Kural - Sema Kural

  • 8 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    8 | 33
  • 9 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    9 | 33
  • 10 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    10 | 33
  • 11 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    11 | 33
  • 12 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    12 | 33
  • 13 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    13 | 33
  • 14 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    14 | 33
  • 15 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    15 | 33
  • 16 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    16 | 33
  • 17 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    17 | 33
  • 18 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    18 | 33
  • 19 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    19 | 33
  • 20 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    20 | 33
  • 21 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    21 | 33
  • 22 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    22 | 33
  • 23 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    23 | 33
  • 24 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    24 | 33
  • 25 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    25 | 33
  • 26 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    26 | 33
  • 27 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    27 | 33
  • 28 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    28 | 33
  • 29 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
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  • 30 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    30 | 33
  • 31 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
    31 | 33
  • 32 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
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  • 33 Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme! Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural kimdir? - Magazin haberleri
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