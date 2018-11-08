Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme!

Ahmet Kural'ın 29 Ekim gecesi Sıla'yı 45 dakika darp ettiği öne sürülmüş; ancak oyuncu, iddiaları yalanlamıştı. 5 Kasım'da savcıya ifade veren Ahmet Kural, adliye çıkışı Sokrates'in "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" sözüyle kendisini savunmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili Kural Ailesi'nin görüşü de merak konusu olmuştu. Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural, Facebook’ta Anton Çehov’un ‘Kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulmaya meraklı olmazdın” sözünü paylaşıp eski gelin adayına taş attı