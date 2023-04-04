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'Aile'nin yeni ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Aile’, bu akşam soluksuz izlenecek yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin heyecanla beklenen bölümüne saatler kala yeni bir ön izleme sahnesi yayınlandı. 'Devin' ve 'Aslan’ın sağ kolu 'Turgut’un birlikte arabada olduğu sahnede ikili arasında yüzleri güldüren bir konuşma yaşanıyor

'Aile'nin yeni ön izleme sahnesi yayınlandı
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı iddialı dizisi ‘Aile’, bu akşam da izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

'Devin’den asabi olduğu için çekindiğini söyleyen 'Turgut’un muhabbeti 'Devin’i şaşırtırken, bu ikilinin renkli anları yeni bölümde eğlenceli anların sinyallerini veriyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.

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