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'Aile' hem dünyanın hem de Türkiye'nin listelerinde trendlerde

‘Aile’ salı akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Özgün hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayınlandığı günden bugüne her hafta çok konuşulan dizi, dün akşam ekrana gelen dördüncü bölümüyle üç kategoride de en çok izlenen dizi oldu. Sosyal medyada ise hem dünya hem Türkiye listelerinde trendlerde yerini aldı  

'Aile' hem dünyanın hem de Türkiye'nin listelerinde trendlerde
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Aile’, salı akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Özgün hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayınlandığı günden bugüne her hafta çok konuşulan dizi, dün akşam ekrana gelen dördüncü bölümüyle üç kategoride de en çok izlenen dizi oldu. Sosyal medyada ise hem dünya hem Türkiye listelerinde trendlerde yerini aldı.

Hikâyesi giderek merak uyandıran ‘Aile’, dün akşam ekrana gelen soluksuz bırakan dördüncü bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. AB’de 9.15 izlenme oranı (rating) 22.64 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 8.87 izlenme oranı (rating) 20.15 izlenme payı (share), Total’de ise 5.82 izlenme oranı (rating) 13.82 izlenme payı (share) elde ederek üç kategoride de Salı akşamı en çok izlenen dizi oldu.

7 FOTO

Çarpıcı hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla çok konuşulan ‘Aile’, dün akşamki bölümüyle sosyal medyanın da gündeminden düşmedi. #Aile etiketi Twitter Türkiye’de 8 saat 20 dakika, dünya listesinde ise yaklaşık 1 saat boyunca TT listesinde yer aldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile karakterlerinin isimleri de uzun saatler trend listelerinden inmedi. Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

ASLAN, ATİ VE İBO ARASINDA SAVAŞ BAYRAKLARI ÇEKİLDİ
Bulduğu evlilik sözleşmesinin şartlarını kaldıramayan Devin, Aslan’ın bu sözleşmeyi onu korumak için yaptığı gerekçesini kabullenmedi. Evlilik sözleşmesinin sebep olduğu gerginlik ikilinin arasını iyice açtı, Devin ayrılma kararı aldı. Aslan’ın fitilini ateşlemiş olduğu İbo ve Ati arasındaki husumet giderek büyüdü. Ati’nin kendisi hakkında söylediklerini ses kaydında duyan İbo, Ati’yi şirketinde ziyaret etti. Tehditlerini savuran İbo, açık açık Ati’nin şirketinin başına geçmek istediğini belli etti. İbo bununla kalmadı ve Ati’yi bütün çalışanlarının önünde aşağıladı. Ati’nin bu utanç verici anları ise bir çalışanı tarafından gizlice videoya alındı. Ati tüm bu yaşananların ardından Volta’yı basıp Aslan’ın karşısına çıktı. Aslan ise Ati’ye gereken cevabı verdi.

DEVİN, CİHAN’A TERAPİ YAPMAYA KARAR VERDİ
Cihan, bir kez daha habersizce Devin’in kliniğine gitti. Aslan’la ilişkisinin bittiğini düşünen Devin, Cihan’ı danışanı olarak kabul etti. Devin, Cihan’la seans yaparken Aslan sürpriz bir şekilde kliniğine geldi ancak Cihan’ı göremedi. Devin’le konuşarak ilişkilerini düzeltmek isteyen Aslan bir kez daha reddedildi. Aslan’la yaşadığı sorunların üzerine bir de annesi ve kız kardeşiyle tartışan Devin, kendini bir barda buldu. Devin’i takip eden Eko, Aslan’a haber verdi. Aslan, tüm mekanı boşaltıp, Devin’e yaklaşan adamı evine gönderdi. Bomboş mekanda birden karşısında Aslan’ı bulan Devin öfkesine hakim olamasa da sonunda duygularına yenik düştü. Barışan ikili Devin’in şartından sonra anlaşarak evlenmeye karar verdi. Devin’in şartı ise ‘Devin Akın’ olarak kalarak Soykan soyadını almamaktı. Evlilik kararlarına rağmen Devin, danışanı olan Cihan’ı yarı yolda bırakmak istemedi ve seanslara devam etmeye karar verdi. Bu şaşırtıcı kararın nelere sebep olacağı merak konusu olurken, Cihan’ın annesi ile ilgili çocukluğundan anlattığı anılar izleyenleri derinden etkiledi.

ASLAN VE DEVİN’İN DÜĞÜNÜ BÖLÜME DAMGA VURDU
Bölüme Aslan ve Devin’in düğünü damgasını vurdu. Düğünlerinin tadını çıkaran aşık çiftin mutluluğunu gördüğümüz anlar seyirciyi ekran başına kilitledi. Devin’in Soykan soyadını almama kararını duyan Hülya, bütün sinirini Aslan’dan çıkardı. Aslan ve Devin’in evliliğini bozmaya kararlı olan Hülya, elindeki Cihan kozunu oynamak istedi. Cihan’ın Devin’e gizlice terapiye gittiğini bilen Hülya, Cihan’ı bunu açıklaması için zorladı ancak istediğini alamadı. Yine hayal kırıklığına uğrayan Cihan, kendini kaybetti. Düğüne içki içmeme şartıyla gelmiş olmasına rağmen sözünde durmadı. Sarhoş olan Cihan’ın düğünde çıkardığı kavga tatsız anlara sahne olurken, o sırada Aslan’ın telefonuna Ati’den gelen mesaj kafaları karıştırdı. Aslan, Ati’nin bir şey yapacağını düşünürken, duyulan silah sesi düğünü noktaladı. Motorla gelen silahlı bir adam, o sırada kapıda Yağmur’la konuşan Eko’yu göğsünden vurdu. Soykanlar, kanlar içinde yerde yatan Eko’nun etrafına toplanırken Devin ise bu manzaraya şoke olmuş bir halde bakakaldı. Akıllara “Silahlı saldırıyı Ati mi yaptı?” sorusu geldi.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
İzleyiciyi ekran başına kilitleyen bölümün hemen ardından beşinci bölüm tanıtımı izleyicilerle buluştu. Tanıtımda Aslan’ın Hülya’ya destek olurken Devin’den uzak kalması dikkat çekiyor. Devin, Aslan’ın olayları uzatıp bir kan davasına çevirmesini istemezken Aslan’ın ne yapacağı heyecanla bekleniyor. “Saldırıyı kim yaptı?” sorusunun yanıtı ise büyük bir merak konusu!

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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