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SHOW TV'de yayınlanan 'Aile', her yerde 1 numara...

Ay Yapım imzalı 'Aile'de başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya paylaşırken kadrosu da hikâyesi kadar çok ses getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın yanı sıra dizide Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’den oluşan dev kadro, izleyicilerden alkışları topladı.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Aile’, salı akşamı yayınlanan ilk bölümünün ardından son 48 saatte dijitaldeki ‘Trend’ listelerinin birinci sırasına yerleşerek en çok izlenen içerik oldu.

Hem reytinglere hem sosyal medyaya damgasını vuran dizi ilk bölümüyle ABC1 20+’da 8.82 izlenme oranı (rating) 19.87 izlenme payı (share), AB’de 8.31 izlenme oranı (rating) 22.22 izlenme payı (share) elde ederek birinci oldu. Total’de ise 5.89 izlenme oranı (rating) 14.14 izlenme payı (share) elde etti.

'Aile', izleyicilerin büyük beğenisini toplarken 12 saat boyunca da sosyal medya listelerinden inmedi. Aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alan ‘Aile’, salı akşamı yeni bölümüyle saat 20.00’de SHOW TV'de. 'AİLE'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNDEN YENİ TANITIM

'AİLE' ZİRVEDE BAŞLADI