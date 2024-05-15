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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Akaryakıta tek fiyat dönemi başladı! Akaryakıtta tek fiyat uygulaması nedir, ne zamandan itibaren geçerli? - Merak Edilenler Haberleri

        Akaryakıta tek fiyat uygulaması bugün başlıyor

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kurul kararına göre, akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasının önüne geçen 'tek fiyat' politikası bugün yani 15 Mayıs Çarşamba itibarıyla başlıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 08:10 Güncelleme: 15.05.2024 - 08:10
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        EPDK'nin, akaryakıtta tek fiyat uygulaması 15 Mayıs 2024 Çarşamba yani bugün itibarıyla başladı. EPDK yaptığı açıklamada tüketici nezdindeki belirsizliklerin önüne geçilmesinin, dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının amaçlandığını belirtiyor. İşte, akaryakıtta tek fiyat uygulamasının detayları...

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        AKARYAKITTA TEK FİYAT DÖNEMİ 15 MAYIS İTİBARIYLA BAŞLADI

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kurul kararına göre, 15 Mayıs 2024 itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.

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        FARKLI AKARYAKIT, TEK FİYAT

        Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

        EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.

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        AKARYAKITTA TEK FİYAT POLİTİKASININ AMACI NEDİR?

        EPDK tarafından yapılan açıklamada; tek fiyat uygulamasının tüketicideki belirsizliği engellemesi, dağıtıcı ve bayilere kolaylık sağlamasının amaçlandığı ifade edildi.

        EPDK karara ilişkin, "Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir." denildi.

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