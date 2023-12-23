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        Polisten kaçarken kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Çekebilirsin, 1 milyon takipçim yok

        AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve otomobille kaza yapan Hacı Recep Filikçi (19), aracını bırakıp yaya olarak kaçtı. Yakalanan sürücünün ehliyetsiz ve 1 promil alkollü olduğu tespit edildi. Filikçi, basın mensuplarına, "Çek dayım, istediğin kadar çekebilirsin. 1 milyon takipçim yok. Alkollü olduğum için kaçtım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:30
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        Polisten kaçarken kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Çekebilirsin, 1 milyon takipçim yok
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        AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve otomobille kaza yapan Hacı Recep Filikçi (19), aracını bırakıp yaya olarak kaçtı. Yakalanan sürücünün ehliyetsiz ve 1 promil alkollü olduğu tespit edildi. Filikçi, basın mensuplarına, "Çek dayım, istediğin kadar çekebilirsin. 1 milyon takipçim yok. Alkollü olduğum için kaçtım" dedi.

        Olay, saat 13.30 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin, şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulunduğu 68 AB 368 plakalı otomobilin sürücüsü, kaçtı. Yaklaşık yarım saat süren takibin ardından sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Paşacık Mahallesi'nde kaldırıma çarpıp durdu. Kaza yapan sürücü, bu kez aracı bırakıp kaçtı. Polis ekiplerinin takibiyle yakalanan sürücü Recep Filikçi'nin kontrolünde 1 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye, 'Alkollü araç kullanmak', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Dur ihtarına uymamak', 'Kırmızı ışıkta geçmek', 'Ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'Ters şeritten gitmek' suçlarından toplam 18 bin 220 lira ceza uygulandı, ehliyetine el koyuldu. Otomobil otoparka çekildi. Hastaneye sağlık kontrolüne getirilen sürücü Filikçi, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek dayım, kurban olduğum, beni istediğin kadar çekebilirsin. Benim 1 milyon takipçim yok. Ehliyetim yok ve alkollü olduğum için kaçtım" derken, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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