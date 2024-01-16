Aksaray'da 2 grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde kargo şirketi çalışanları ile baba ve iki oğlu arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde kargo şirketi çalışanları ile baba ve iki oğlu arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Şehit Recep Bozdağ Caddesi'ndeki bir iş yerinde kargo çalışanları Oğuz G. ve Muhammet Ö. ile İsmail E. ve 2 oğlu arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail E. kaldırımdaki parke taşını alarak Oğuz G'nin başına vurdu. Muhammet Ö. ve İsmail E. çıkan kavgada darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Oğuz G, Muhammet Ö ve İsmail E. ambulansla Eskil Devlet Hastanesine kaldırdı.
İki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olduğu kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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