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        Aksaray'da 2 grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde kargo şirketi çalışanları ile baba ve iki oğlu arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:46
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        Aksaray'da 2 grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde kargo şirketi çalışanları ile baba ve iki oğlu arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Şehit Recep Bozdağ Caddesi'ndeki bir iş yerinde kargo çalışanları Oğuz G. ve Muhammet Ö. ile İsmail E. ve 2 oğlu arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail E. kaldırımdaki parke taşını alarak Oğuz G'nin başına vurdu. Muhammet Ö. ve İsmail E. çıkan kavgada darbedildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Oğuz G, Muhammet Ö ve İsmail E. ambulansla Eskil Devlet Hastanesine kaldırdı.

        İki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olduğu kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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