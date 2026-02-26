Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Giriş: 26.02.2026 - 17:04 Güncelleme:
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda bir miktar bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
