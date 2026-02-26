Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 26.02.2026 - 17:04
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonda bir miktar bonzai ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

