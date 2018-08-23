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"TEPKİ VERMEK ALLAH'IN EMRİ"

"Eğer ailesine laf eden biri olursa tabi!!! Yorum yaparken herkes sınırlarını bilirse. Buradaki durum şu delirtip delirtip sonra karşına geçip işte bu deli demek gibi bir şey! Herkesin bir sınırı, kırmızı çizgileri var. Eğer onları aşan biri olursa tepki vermek Allah'ın emri! Bende sizin sayfanıza girip kocanıza yada size kalp ve beyin süzgecinden geçirilmemiş bir cümle kurarsam ne demek istediğimi anlarsınız."