Alişan, köpek korkusunu yendi

Alişan'ın köpek korkusu bir hayli meşhurdur. Gördüğü anda köpeklerden adeta çılgınca kaçan Alişan, korkusunu yendi. Çocukları; Burak ve Eliz'in hayvan sevgisinden mahrum kalmasını istemeyen Alişan, geçtiğimiz gün bir Poodle ırk köpek sahiplendi.

Alişan; "Çocuklar çok istiyordu, onların hayvan sevgisinden uzak kalmasını istemedim. Eliz ile Burak üzerine titriyor. İsmini onlar koydu 'Kaju' oldu. Köpek korkum da eskisi kadar kalmadı ama yine de büyük köpeklerden korkuyorum" dedi.