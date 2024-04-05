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        Haberler Magazin Alişan, köpek korkusunu yendi

        Alişan, köpek korkusunu yendi

        Alişan'ın köpek korkusu herkes tarafından biliniyordu. Alişan, çocukları için bu korkusunu yendi ve Poodle cinsi bir köpek sahiplendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 10:09 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:09
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        Köpek korkusunu yendi
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        Alişan'ın köpek korkusu bir hayli meşhurdur. Gördüğü anda köpeklerden adeta çılgınca kaçan Alişan, korkusunu yendi. Çocukları; Burak ve Eliz'in hayvan sevgisinden mahrum kalmasını istemeyen Alişan, geçtiğimiz gün bir Poodle ırk köpek sahiplendi.

        Alişan; "Çocuklar çok istiyordu, onların hayvan sevgisinden uzak kalmasını istemedim. Eliz ile Burak üzerine titriyor. İsmini onlar koydu 'Kaju' oldu. Köpek korkum da eskisi kadar kalmadı ama yine de büyük köpeklerden korkuyorum" dedi.

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        #köpek korkusu
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