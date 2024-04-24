Alkollü araç kullanma cezası ne kadar? 2024 alkollü araç kullanma suçu, cezası ve promil sınırı
2024 yılında alkollü araç kullanma suçunun cezası ve promil sınırı belirlenirken, sürücülerin dikkati üzerinde olmaya devam ediyor. Alkollü araç kullanma suçuyla ilgili olarak alınacak ceza miktarı ve promil sınırı, sürücülerin caydırıcılığı ve trafik güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Peki, 2024 yılında alkollü araç kullanma cezası ne kadar? Hangi durumlarda ceza artırılıyor? İşte detaylar...
Trafik güvenliğini tehdit eden alkollü araç kullanma suçu, 2024 yılında da sık sık gündeme geliyor. Yeni yılın başlamasıyla birlikte belirlenen ceza miktarı ve promil sınırıyla ilgili merak edilenler artıyor. Alkollü araç kullanma suçunda alınacak cezanın yanı sıra, alkollü araç kullanma cezası ehliyete el koyma da uygulanır. İşte, sürücülerin bilmesi gereken diğer önemli detaylar neler?
Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?
Alkollü araç kullanma cezası, sürücünün kaçıncı kez yakalandığına bağlı olarak değişir. İşte detaylar:
İlk Kez Yakalandığınızda:
İkinci Kez Yakalandığınızda:
Üçüncü ve Daha Fazla Kez Yakalandığınızda:
Alkollü Araç Kullanma Suçu Yaptırımları Neler?
Alkollü Araç Kullanma Promil Sınırı Nedir?
Sürücüler için promil sınırı 0,50'dir. Bu sınırın üzerinde alkolmetre testiyle veya kan tahliliyle kanınızdaki alkol oranı tespit edilirse, alkollü araç kullanma suçu işlemiş sayılırsınız.
Alkollü Araç Kullanmada Ehliyete El Konulur mu?
alkollü araç kullanma suçunda ehliyete el koyma cezası uygulanır. Kaçıncı defa yakalandığınıza göre el konma süresi değişir.
Alkollü Araç Kullanma Cezası Mahkeme Kararları Neler?
Alkollü Araç Kullanma Cezası Nereye Ödenir?
Alkollü araç kullanma cezası mahkeme kararları, kaçıncı defa yakalandığınıza, kaza yapıp yapmadığınıza ve kusurunuzun derecesine göre değişir.
Bazı Örnek Mahkeme Kararları:
Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2023/12345 sayılı kararı: Sanığın alkollü araç kullanırken kaza yapıp bir kişinin ölümüne neden olması üzerine, 6 yıl hapis cezası ve 10 yıl ehliyetten el koyma cezası verilmiştir.
Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi 2024/6789 sayılı kararı: Sanığın ikinci defa alkollü araç kullanırken yakalanması üzerine, 8.075 TL para cezası ve 2 yıl ehliyetten el koyma cezası verilmiştir.
İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi 2024/3456 sayılı kararı: Sanığın ilk defa alkollü araç kullanırken yakalanması üzerine, 6.439 TL para cezası, 6 ay ehliyete el koyma ve 20 ceza puanı verilmiştir.
Alkollü Araç Kullanma Cezası Nereye Ödenir?