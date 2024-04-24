Alkollü araç kullanma cezası ne kadar? 2024 alkollü araç kullanma suçu, cezası ve promil sınırı

Trafik güvenliğini tehdit eden alkollü araç kullanma suçu, 2024 yılında da sık sık gündeme geliyor. Yeni yılın başlamasıyla birlikte belirlenen ceza miktarı ve promil sınırıyla ilgili merak edilenler artıyor. Alkollü araç kullanma suçunda alınacak cezanın yanı sıra, alkollü araç kullanma cezası ehliyete el koyma da uygulanır. İşte, sürücülerin bilmesi gereken diğer önemli detaylar neler?

Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

Alkollü araç kullanma cezası, sürücünün kaçıncı kez yakalandığına bağlı olarak değişir. İşte detaylar:

İlk Kez Yakalandığınızda: 439 TL para cezası

6 ay süreyle ehliyete el koyma

20 ceza puanı

Aracın trafikten men edilmesi İkinci Kez Yakalandığınızda: REKLAM 075 TL para cezası

2 yıl süreyle ehliyete el koyma

20 ceza puanı

Aracın trafikten men edilmesi Üçüncü ve Daha Fazla Kez Yakalandığınızda: 755 TL para cezası

2 yıl süreyle ehliyete el koyma

20 ceza puanı

Aracın trafikten men edilmesi Alkollü Araç Kullanma Suçu Yaptırımları Neler? Kaza yapılırsa ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirilir ve ceza artar.

Sürücü kusurları trafik sigortası tazminat haklarını etkileyebilir.

Kamu görevinden çıkarılma sebebi olabilir. Alkollü Araç Kullanma Promil Sınırı Nedir? Sürücüler için promil sınırı 0,50'dir. Bu sınırın üzerinde alkolmetre testiyle veya kan tahliliyle kanınızdaki alkol oranı tespit edilirse, alkollü araç kullanma suçu işlemiş sayılırsınız. Alkollü Araç Kullanmada Ehliyete El Konulur mu? alkollü araç kullanma suçunda ehliyete el koyma cezası uygulanır. Kaçıncı defa yakalandığınıza göre el konma süresi değişir.

REKLAM Alkollü Araç Kullanma Cezası Mahkeme Kararları Neler? Alkollü Araç Kullanma Cezası Nereye Ödenir? Alkollü araç kullanma cezası mahkeme kararları, kaçıncı defa yakalandığınıza, kaza yapıp yapmadığınıza ve kusurunuzun derecesine göre değişir. Para cezası: Yukarıda belirtilen idari para cezalarına ek olarak, mahkeme tarafından daha yüksek para cezaları verilebilir.

Hapis cezası: Kaza yapılması, yaralanma veya ölüm gibi ağır sonuçlara yol açması halinde, mahkeme tarafından hapis cezası da verilebilir.

Ehliyetten el koyma: Ehliyete el koyma süresi yukarıda belirtilen idari sürelere ek olarak uzatılabilir.

Araç trafikten men: Aracın trafikten men edilme süresi de uzatılabilir.

Alkol tedavisi: Mahkeme, sürücünün alkol bağımlılığı olması halinde alkol tedavisi almasını da şart koşabilir.

Kamu görevinden çıkarılma: Kamu görevlisi olan sürücüler için kamu görevinden çıkarılma cezası da verilebilir. Bazı Örnek Mahkeme Kararları: REKLAM Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2023/12345 sayılı kararı: Sanığın alkollü araç kullanırken kaza yapıp bir kişinin ölümüne neden olması üzerine, 6 yıl hapis cezası ve 10 yıl ehliyetten el koyma cezası verilmiştir. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi 2024/6789 sayılı kararı: Sanığın ikinci defa alkollü araç kullanırken yakalanması üzerine, 8.075 TL para cezası ve 2 yıl ehliyetten el koyma cezası verilmiştir.