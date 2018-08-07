Üç yıl boyunca 9 yaşındaki oğlunu sevgilisi Christian L. ile pedofillere pazarlayan Berrin T. hakkında devam eden davada karar çıktı. Freiburg Eyalet Mahkemesi, Salı günü 49 yaşındaki anneye 12 yıl 6 ay, sevgilisine ise 12 yıl hapis cezası verdi.

Christian L.'nin küçük çocuğun pedofillere pazarlanmasıyla ilgili tüm detayları daha önceki duruşmalarda itiraf etmiş, küçük çocuğu 4 yaşındayken satma kararı almaları herkesi şoke etmişti.

Daha önce yapılan duruşmalardaki iddianamelerde, küçük erkek çocuğuna, kız çocuğu kıyafetleri giydirerek, fotoğraf ve videolarını çekip, tehdit ettikleri ve çocuğu yaşadıklarını anlatmaması konusunda tehdit ettikleri ortaya çıkmıştı.

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