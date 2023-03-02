Anna Fedorova, yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki büyük yıkımı, insanların yıkıntıların altında kaldığını görmenin çok korkutucu olduğunu belirterek, "İnsanın kalbini derinden yaralıyor, üzüyor" dedi.

Berlin Filarmoni salonunda verilen konsere çok sayıda klasik müziksever katıldı. Konserde, Türk besteci Kaan Bulak'ın depremzedeler için yazdığı 'Sessizlik' adlı eserin prömiyeri de yapıldı.

Depremin ardından ilk düşüncesinin bir şekilde yardım etmem gerek olduğunu aktaran Fedorova, "Biz de depremzedeler için bu yardım konserini yapmayı düşündük. Bu beni çok heyecanlandırdı. Müzisyenler olarak biz de bu şekilde depremzedelere yardımcı olabiliriz" şeklinde konuştu.

"BİR DAHA ASLA YAŞANMAMASINI UMUT EDİYORUZ"

Fedorova, Türkiye’yi ve Türk insanını çok sevdiklerini belirterek, "Türkiye'de inanılmaz bir misafirperverlikle karşılanıyoruz. Böyle bir korkunç felaketin bir daha asla yaşanmamasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Benedict Kloeckner ise deprem felaketinin boyutunun kendisini şoke ettiğini söyledi.