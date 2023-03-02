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Türkiye'deki depremzedeler yararına Berlin'de konser

Almanya'da tanınmış piyanist Anna Fedorova ve çellist Benedict Kloeckner, Berlin Filarmoni'de Türkiye'deki depremzedeler yararına konser verdi

Almanya'da sanatçılar, Türkiye'deki depremzedeler yararına Berlin'de konser verdi - Deprem haberleri
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AA

Berlin Filarmoni salonunda verilen konsere çok sayıda klasik müziksever katıldı. Konserde, Türk besteci Kaan Bulak'ın depremzedeler için yazdığı 'Sessizlik' adlı eserin prömiyeri de yapıldı.

İki sanatçı konserinde Beethoven, Schubert ve Brahms'ın çello sonatlarından örnekler sundu.

"İNSANIN KALBİNİ DERİNDEN YARALIYOR"

Anna Fedorova, yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki büyük yıkımı, insanların yıkıntıların altında kaldığını görmenin çok korkutucu olduğunu belirterek, "İnsanın kalbini derinden yaralıyor, üzüyor" dedi.

Depremin ardından ilk düşüncesinin bir şekilde yardım etmem gerek olduğunu aktaran Fedorova, "Biz de depremzedeler için bu yardım konserini yapmayı düşündük. Bu beni çok heyecanlandırdı. Müzisyenler olarak biz de bu şekilde depremzedelere yardımcı olabiliriz" şeklinde konuştu.

"BİR DAHA ASLA YAŞANMAMASINI UMUT EDİYORUZ"

Fedorova, Türkiye’yi ve Türk insanını çok sevdiklerini belirterek, "Türkiye'de inanılmaz bir misafirperverlikle karşılanıyoruz. Böyle bir korkunç felaketin bir daha asla yaşanmamasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Benedict Kloeckner ise deprem felaketinin boyutunun kendisini şoke ettiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRMİŞTİM"

Depremden iki hafta önce Türkiye'de konser verdiğini hatırlatan Kloeckner, "Türkiye'de güzel zamanlar geçirmiştim. Yeni arkadaşlar edindim, Türk misafirperverliğini yaşadım. Ardından böyle bir felaket beni çok üzdü" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki arkadaşlarının kendisine felaketin boyutunu anlattıklarını ve orada bir yardım konusunun gündeme geldiğini ifade eden Benedict Kloeckner, "Biz de Berlin Filarmoni'de daha önce organize edilen konserimizi depremzedelere yardım için kullanmayı amaçladık" bilgisini verdi.

"YALNIZ DEĞİLSİNİZ" MESAJI

Düzenledikleri konserle Türkiye'de yaşayanlara "Yalnız değilsiniz" mesajını vermek istediğini dile getiren Kloeckner, hep beraber yardımda bulunarak bu felaketin üstesinden gelinmesini istediğini kaydetti.

Benedict Kloeckner, yaraların sarmasının ardından deprem bölgesinde veya başka bir kentte depremzedeler için konser verebileceğini de vurguladı.

Konserden elde edilen gelir Türkiye'deki depremzedelere gönderilecek.

Fotoğraflar: AA

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