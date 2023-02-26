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Konser geliri depremzedelere

Türkiye'yi yasa boğan, yıkıcı depremlerin ardından yaraları sarmak amacıyla seferber olan ünlüler ve organizatörler, desteğe devam edebilmek için sahnelere dönüyor. Yeniden başlayacak etkinliklerde elde edilecek gelir depremzedeler yararına kullanılacak

Konser geliri depremzedelere
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HABERTURK.COM

11 ilimizi etkileyen, 44 binden fazla vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yıkıcı depremlerin ardından yaraları sarmak için seferber olan ünlüler ve organizatörler destek vermeye devam ediyor. Yeniden başlayacak olan etkinliklerde elde edilecek gelir, depremzedeler için kullanılacak.

Bayhan Müzik ve Organizasyon, mart ayında Türkiye ve Almanya’da gerçekleşecek olan konserlerinin gelirlerini afet bölgesindeki insanların iyi şartlarda yaşaması için gerekli olan alanlara aktaracağını açıkladı: Afetin ilk anlarından itibaren, bölgede yaraları sarmak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak ve bu zor günlerinde yanlarında olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin yaşadığı felaketin yaralarını birlikte saracağız. Etkinliklerimizin gelirini afet bölgesine aktaracağız. Bu dönemde hep birlikte iyileşeceğiz.

*Funda Arar, 'Birlikte Söyleyelim mi?' konser serisi kapsamında 3 Mart Cuma Konya Selçuklu Kongre Merkezi, 4 Mart Cumartesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, 25 Mart Cumartesi akşamı ise Bursa Merinos AKKM’de.

*Teoman 3 Mart Cuma akşamı Ankara’daki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde, 4 Mart Cumartesi gününde Konya Selçuklu Kongre Merkezi sahnesinde.

*Nilüfer, 15 Mart’ta Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

*Kalben, 9 Mart’ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi sahnesinde.

*Teoman, Gripin, Sena Şener ve Tuğkan 11 Mart’ta depremzedeler için Almanya’da düzenlenecek Live From Berlin Fest kapsamında Verti Music Hall’de olacak.

Hayal Kahvesi, If Performans, Hayal Kahvesi, Holly Stone, Sponge Pub, 6:45 KK, The Mask Beach’in de aralarında olduğu eğlence mekânları 'Her bilet bir gelecek' sloganıyla depremzedeler için yardım konseri kampanyası başlattı. Mekânlarda gerçekleşecek konserlerden elde edilen bilet gelirinin tamamı ODTÜ Mezunlar Derneği ve Darüşşafaka Vakfı’na depremzede çocukların eğitimi için bağışlanacak.

Etkinlik kapsamında 38 konser gerçekleşecek ve Cem Adrian, Yüksek Sadakat, Leman Sam, Bulutsuzluk Özlemi, Canozan, Madrigal, Batu Akdeniz, Nez, Pera, Mansur Ark, Yaşlı Amca, Soft Analog, Ragga Oktay gibi sanatçılar sahne alacak.

Fotoğraflar: İHA, AA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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