Bella Hadid, Instagram hesabından Türkiye haritası ile birlikte bir bilgilendirme metni yayımladı. Hadid, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:



6 Şubat'ta Türkiye'nin güneyi ve Suriye'yi 7,8 büyüklüğünde bir deprem vurdu ve bu onlarca yıldır bölgeyi vuran en güçlü depremlerinden biri olarak kaydedildi. Bunu, siyasi istikrarsızlık ve mülteci krizinden zaten kırılgan olan bir bölgeyi sarsmaya devam eden güçlü artçı şoklar ve yıkım izledi.



30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı deprem sonrası, hasar değerlendirilmeye devam ettikçe bu sayıların önümüzdeki günlerde ve haftalarda önemli ölçüde artması bekleniyor. Dondurucu soğuk, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını daha da karmaşık hale getiriyor.



"DERİN BİR KEDER İÇİNDEYİM"



Şu anda en vahim insani durum, bu felaketten önce bölgede yaşayan 4,5 milyon insanın en az 4.1 milyonunun zaten insani yardıma muhtaç olduğu kuzeybatı Suriye'de yaşanıyor. Mülteci kampları anında çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye ile Suriye arasındaki tek ikmal ulaşım yolu depremle yıkıldı.



Bu inanılmaz ülkeler ve insanlar için derin bir keder içindeyim. Yakın gelecekte yapabileceğim daha çok şey düşünüyorum. Ancak şimdilik sizi bazı güvenilir kuruluşlarla baş başa bırakacağım. Sizi seviyorum.



Ünlü model, takipçilerinin yardım etmesini istediği kuruluşları UNICEF, Suriye'deki Beyaz Kasklılar, Suriye-Amerikan Tıp Derneği, Uluslararası Tıp Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak sıraladı.

Bella Hadid, ayrıca New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı. Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e 'dayanışma' ve 'geçmiş olsun' mesajlarını da iletti.