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Güney Koreli ünlüler bağışa devam ediyor

Güney Koreli ünlü isimler Türkiye ve Suriye’deki deprem yaralarını sarmak için bağışta bulunmaya devam ediyor. Güney Koreli ünlülerin bağışı 55 milyon TL’ye ulaştı

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  • Güney Koreli ünlüler bağışa devam ediyor

    Güney Koreli dostlardan depremzedelere yardım yağmaya devam ediyor.
    Güney Koreli ünlü isimler, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için kullanılmak üzere uluslararası yardım kuruluşlarına bugüne kadar toplam 55 milyon TL bağışta bulundu.
    Bağışta bulunan Güney Koreli ünlüler arasına son olarak şu isimler katıldı;
  • Güney Koreli ünlüler bağışa devam ediyor

    • Kim Yuna (Buz pateni olimpiyat şampiyonu)
    100 bin dolar (1.886.380 TL)
  • Güney Koreli ünlüler bağışa devam ediyor

    • Hyunjin (Stray Kids üyesi)
    100 milyon Won (1.450.864 TL)
    • Changbin (Stray Kids üyesi )
    100 milyon Won (1.450.864 TL)
    • Felix (Stray Kids üyesi)
    50 milyon Won (725.43 TL)
  • Güney Koreli ünlüler bağışa devam ediyor

    • Minnie (GI-DLE üyesi )
    20 milyon Won (290.172 TL)
  • Güney Koreli ünlüler bağışa devam ediyor

    • ADOR - New Jeans (Müzik Grubu)
    200 milyon Won (2.901.729 TL)
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