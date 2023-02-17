Güney Koreli dostlardan depremzedelere yardım yağmaya devam ediyor.

Güney Koreli ünlü isimler, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için kullanılmak üzere uluslararası yardım kuruluşlarına bugüne kadar toplam 55 milyon TL bağışta bulundu.

Bağışta bulunan Güney Koreli ünlüler arasına son olarak şu isimler katıldı;