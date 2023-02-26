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Haberler Dünya NASA ÇEKTİ! Antakya'nın son hali: Depremden önce ve sonra
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NASA'dan Antakya paylaşımı: Depremin öncesi ve sonrası!

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden en çok etkilenen şehirlerden biri de Hatay oldu. NASA, Antakya'nın deprem öncesi ve sonrasına ait kızılötesi uydu görüntülerini paylaştı.

NASA ÇEKTİ! Antakya'nın son hali: Depremden önce ve sonra
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HABERTURK.COM

Türkiye, 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem Suriye'yi de ciddi şekilde etkiledi. Büyük depremler, altyapı yıkımına da neden oldu.

Depremlerden Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 11 il ağır darbe aldı. NASA, Antakya'nın deprem öncesi ve sonrasına ait kızılötesi uydu görüntülerini paylaştı.

NASA'nın paylaştığı haritalarda deprem öncesi ve sonrası Antakya merkezinde ve çevresinden yayılan ışık miktarı gözler önüne serildi.

Bu haritada ise elektriğin 8 ve 9 Şubat arasında kısmen geri döndüğünü, ancak bölgenin büyük bölümünde yaygın kesintilerin sürdüğünü gösteriyor.

Haritalar, NASA/USRA Black Marble bilim ekibinden Eleanor Stokes ve Ranjay Shrestha tarafından sağlanan Black Marble HD aracılığıyla elde edildi. Temel haritanın, Landsat 9 uydusu tarafından toplanan verilerden oluşturulduğu ifade edildi.

*Haberin görselleri NASA tarafından servis edilmiştir.

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