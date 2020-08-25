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Bugün Ankara'ya gelmesi beklenen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sabah saatlerinde Yunanistan'ın başkenti giderek Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yunan bakan, Maas ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Türkiye ile diyaloğa açık olduklarını ancak egemenlik haklarını savunmaya da kararlı olduklarını söyledi. Dendias ayrıca Doğu Akdeniz'deki sorunun sadece iki NATO üyesi arasında olmadığını, Avrupa Birliği'nin tamamını ilgilendirdiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise yaptığı açıklamada, Almanya ve Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan anlaşmazlık konusunda Yunanistan'la dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

ALMANYA 'DOĞRUDAN GÖRÜŞMEDEN' YANA

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün Atina ve Ankara ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada ise, Türkiye ve Yunanistan’ın Almanya’nın NATO müttefiki olduğunu anımsattı.

Doğu Akdeniz’deki doğal gaza ilişkin ihtilafların ancak uluslararası hukuk temelinde ve birbirleriyle yapılan dürüst diyalogla çözülebileceğini belirten Maas, "Gerilimler sadece Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkiyi etkilemekle kalmıyor. Gerilimin daha fazla tırmandırılması tüm taraflara zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Maas, Yunanistan ile Türkiye arasında diyalog pencerelerinin kapatılmasının değil daha da açılması gerektiğini vurgulayarak "Bunu yapmak için şimdi yeni provokasyonlar yerine gerilimi düşürecek adımlar ve doğrudan görüşmeler başlatmak gerekiyor. Bunu elimizden geldiğince desteklemek istiyoruz." diye konuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in son aylarda başlattığı görüşme sürecini desteklediğini belirten Maas, bu hafta AB’ye üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla Berlin’de Türkiye ile ilişkilerin ele alınacağını kaydetti.

Maas, bugün Atina'da yapacağı görüşmelerin ardından Ankara'ya geçerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.