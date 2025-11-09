Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM: 10 Kasım bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar oldu, altın düştü mü, yükseldi mi?

        Altın fiyatları son durum: 10 Kasım bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları hareketliliği yerini yatay seyre bıraktı. Bir süredir yüksek seviyelerde seyreden altın kurunda düşüş yaşanmıştı. Güvenli yatırım aracı olan gram altın fiyatı 5 bin 433 liradan işlem görüyor. ABD'de özel sektör istihdam raporları, iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret ederken, bu durum yatırımcıların Fed'in yeniden faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentilerini arttırdı. Peki 10 Kasım 2025 bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Altın düştü mü yükseldi mi? İşte güncel altın fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 09:01 Güncelleme: 10.11.2025 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Canlı altın fiyatları merak ediliyor. En son doların değer kaybetmesi ve güvenli liman talebindeki artış, altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Gram altın 5.433 liraya yükselirken, ons altın 3.999 dolardan işlem gördü. Peki altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, çeyrek, gram altın fiyatları alış ve satışta son durum

        2

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.693,33

        Satış: 8.884,74

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.433,33

        Satış: 5.434,09

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.117,76

        Satış: 5.348,99

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.773,32

        Satış: 35.430,28

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 7.190,94

        Satış: 38.130,25

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.090,62

        Satış: 4.173,52

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 91.087,00

        Satış: 91.888,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.999,83

        Satış: 4.002,68

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 36.570,00

        Satış: 36.829,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.332,33

        Satış: 17.769,48

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.773,32

        Satış: 35.430,28

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Galatasaray'ı umursamıyorum"
        "Galatasaray'ı umursamıyorum"
        Fenerbahçe doludizgin!
        Fenerbahçe doludizgin!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Namağlup tek takım!
        Namağlup tek takım!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Alkol uyarısında cinayet! Bıçaklanarak öldürüldü!
        Alkol uyarısında cinayet! Bıçaklanarak öldürüldü!
        Lidere Kocaeli darbesi
        Lidere Kocaeli darbesi
        Son 2 lig maçında kara tablo!
        Son 2 lig maçında kara tablo!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı