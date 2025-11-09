Canlı altın fiyatları merak ediliyor. En son doların değer kaybetmesi ve güvenli liman talebindeki artış, altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Gram altın 5.433 liraya yükselirken, ons altın 3.999 dolardan işlem gördü. Peki altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, çeyrek, gram altın fiyatları alış ve satışta son durum