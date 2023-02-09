Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Amerika Kıtasında Kaç Ülke Var? Amerika Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri
ABONE OL

Amerika kıtasında kaç ülke var? Amerika kıtasındaki ülke sayısı ve isimleri

Amerika kıtası, dünyanın ikinci büyük ve en kalabalık kıtası olarak bilinir ve her biri kendine has iklim ve coğrafi özelliklere sahip uçsuz bucaksız topraklardan oluşur. Amerika kıtası Kuzey, Güney ve Orta olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Peki, Amerika kıtasında kaç ülke var?

Amerika Kıtasında Kaç Ülke Var? Amerika Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri
HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletlere göre bugün 33 ülke var. Örneğin, Kanada, Kuzey Amerika kıtasının yüzölçümü bakımından en büyük ülkesidir.

  1. Antigua ve Barbuda
  2. Arjantin
  3. Bahamalar
  4. Barbados
  5. belize
  6. Bolivya
  7. Brezilya
  8. Kanada
  9. Şili
  10. Kolombiya
  11. Kosta Rika
  12. Küba
  13. Dominika
  14. Dominik Cumhuriyeti
  15. Ekvador
  16. El Salvador
  17. Grenada
  18. Guatemala
  19. Guyana
  20. Haiti
  21. Honduras
  22. Jamaika
  23. Meksika
  24. Nikaragua
  25. Panama
  26. Paraguay
  27. Peru
  28. Saint Kitts ve Nevis
  29. Aziz Lucia
  30. Saint Vincent ve Grenadinler
  31. Surinam
  32. Trinidad ve Tobago
  33. ABD

Amerika Kıtasındaki Ülke Sayısı

Kuzey Amerika topraklarında 23 bağımsız devlet vardır. Çoğu üniterdir. Kuzey Amerika kıtasında Amerika, Kanada ve Meksika'nın ön plana çıkabileceği toplam 23 ülke bulunmaktadır. Aynı zamanda Güney Amerika kıtasında Brezilya, Kolombiya ve Arjantin adlarının ön plana alınabileceği toplam 12 ülke bulunmaktadır. Aşağıdaki sıralamalarda Amerika kıtasındaki ülke sayısı ve isimleri yer almaktadır. Hemen yanında ise para birimleri yer alıyor.

  1. Meksika – Mexico City – Meksika pesosu
  2. Guatemala – Guatemala City – Guatemala Quetzal
  3. Küba – Havana – Küba pezosu
  4. Haiti – Port-au-Prince – Haiti Gourde
  5. Dominik Cumhuriyeti – Santo Domingo – Dominik pesosu
  6. Honduras – Tegucigalpa – Honduras Lempira
  7. El Salvador – San-Salvador – ABD Doları
  8. Nikaragua – Managua – Nikaragua Cordoba
  9. Kosta Rika – San Jose – Kosta Rika Kolonisi
  10. Panama – Panama Şehri – ABD Doları
  11. Jamaika – Kingston, Jamaika – Jamaika Doları
  12. Trinidad ve Tobago – İspanya Limanı – Trinidad ve Tobago Doları
  13. Bahamalar – Nassau – Bahama Doları
  14. Belize – Belmopan – Belize Doları
  15. Barbados – Bridgetown – Barbados Doları
  16. Saint Lucia – Castries – Doğu Karayip Doları
  17. Saint Vincent ve Grenadinler – Kingstown – Doğu Karayip Doları
  18. Grenada - St. George's - Doğu Karayip Doları
  19. Antigua ve Barbuda – St. John's – Doğu Karayip Doları
  20. Dominika – Rosseau – Doğu Karayip doları
  21. Saint Kitts ve Nevis – Basseterre – Doğu Karayip Doları
  22. Amerika Birleşik Devletleri – Washington D.C. – ABD Doları
  23. Kanada – Ottawa – Kanada Doları.

ABD, Kanada ve Meksika kıtanın en büyük devletleridir, federasyonlara bağlıdırlar. Saint Kitts ve Nevis de federasyonlara aittir. Yalnızca Kanada ve Karayipler'deki bazı eyaletler, Büyük Britanya liderliğindeki İngiliz Milletler Topluluğu üyesidir. ABD, Kanada ve Meksika kıtanın en büyük devletleridir ve federasyonlara bağlıdırlar. Saint Kitts ve Nevis de federasyonlara aittir. Kuzey Amerika ülkeleri arasında cumhuriyetler hakimdir.

Yalnızca Kanada ve Karayipler'deki bazı eyaletler, Büyük Britanya liderliğindeki İngiliz Milletler Topluluğu üyesidir. Kuzey Amerika, Kuzey Amerika kıtası ve Karayip Denizi'ndeki adalardan oluşur. Kuzey Amerika kıtası, Rocky Dağları'nın dağlarını, geniş ovaları ve Mississippi Nehri gibi büyük nehirleri içerir. Kuzey Amerika kıtası Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Orta Amerika ülkelerini, Karayipler ise Küba'yı içerir. Amerika kıtasındaki ülkelerin isimleri New York, Los Angeles, Chicago, Washington DC, Miami, Mexico City, Toronto, Montreal, San Francisco, Ottawa, San Jose, vb. tüm bu şehirler çok ünlü ve ekonomik olarak müreffeh şehirlerdir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Basit Ve Etkili Bilek Güçlendirme Hareketleri: Bilek Bölgesi Nasıl Kalınlaşır?
YAŞAM Basit ve etkili bilek güçlendirme hareketleri
Direnç bandı nedir ve ne işe yarar? Direnç bandı egzersizleri nasıl yapılır?
YAŞAM Direnç bandı nedir ve ne işe yarar?
En İyi Göbek Eritme Hareketleri: Göbek Yağı Eritme Diyeti Ve Egzersizleri
YAŞAM En iyi göbek eritme hareketleri
Evde Kısa Sürede Karın Kası Nasıl Yapılır? Evde Karın Kası Yapmak İçin Etkili Hareketler
YAŞAM Evde kısa sürede karın kası nasıl yapılır?
Hızlı ve Etkili Bel İnceltme Egzersizleri: Evde Kolayca Yapılabilecek Bel İnceltme Hareketleri
YAŞAM Hızlı ve etkili bel inceltme egzersizleri
Karın Kası Ne Kadar Sürede ve Kaç Ayda Çıkar? Karın Kası İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
YAŞAM Karın kası ne kadar sürede ve kaç ayda çıkar?
Powerlifting Nedir ve Nasıl Yapılır? Powerlifting Vücut Geliştirir Mi?
YAŞAM Powerlifting nedir ve nasıl yapılır?
Sporda Esneklik ve Mobilite Nedir? Sporda Esneklik Çalışmanın Faydaları Neler?
YAŞAM Sporda esneklik ve mobilite nedir?
Enkaz altında buldukları kedi, moral kaynağı oldu
YAŞAM Moral kaynağı oldu! "Her ağladığımda onu görüyorum"
Malatyalı depremzede, av köpeği Alex ile kurtarma çalışmalarına katılıyor
YAŞAM Malatyalı depremzede Alex ile kurtarma çalışmalarında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.