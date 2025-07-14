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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Nick Weiler-Babb'ı transfer etti - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Nick Weiler-Babb'ı transfer etti

        Transfer çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes, Euroleague'de geçtiğimiz sezonun en iyi savunmacısı seçilen Alman basketbolcu Nick Weiler-Babb'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:52
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        Anadolu Efes'e Alman guard!
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        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Alman oyuncu Nick Weiler-Babb'ı transfer ettiğini duyurdu.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Alman oyuncu Nick Weiler-Babb ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.

        2023-2024 sezonunda Bayern Münih ile Alman Ligi şampiyonluğu, 2023 ve 2024 yıllarında da Almanya Kupası sevinci yaşayan 29 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de (Avrupa Ligi) geçen sezon "Yılın Savunmacısı" ödülünün sahibi oldu.

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