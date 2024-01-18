Savaş uçaklarını havada fotoğraflıyor NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nın birçok tatbikata davet ettiği Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait savaş uçağı, İHA ve diğer uçakları havada fotoğraflayan Cem Doğut, hava fotoğrafçılığını anlattı.

NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nın birçok tatbikata davet ettiği Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait savaş uçağı, İHA ve diğer uçakları havada fotoğraflayan Cem Doğut, hava fotoğrafçılığını anlattı.

Profesyonel olarak 2011 yılında THK'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünün kutlandığı hava gösterilerinde havacılık fotoğrafçılığına adım atan Cem Doğut, birçok savaş uçağı, İHA ve diğer uçakları havada fotoğrafladığını söyledi. THK'nin 100'üncü yıl etkinliğiyle havacılık fotoğrafçılarına bakışının değiştiğini belirten Doğut, "Etkinliğe katılan çok sayıda yerli ve yabancı havacılık fotoğrafçısı olması nedeniyle başta Anadolu Kartalı tatbikatlarında havacılık fotoğrafçıları günü (Spotter Day) yapılmaya başlandı. Yaptığımız iş aslında gönüllü olarak hava kuvvetlerinin tanıtımını yapmak olduğu için bu her iki taraf için karlı bir ilişki" dedi.

HAVADA MUHTEŞEM FOTOĞRAFLAR

Doğut'un fotoğrafları arasında uçuş esnasında Panter Filoya ait F-4E/2020 Phantom II uçağı, Alanya üzerinde Erken İkaz ve Komuta Kontrol uçağı olan E-7T, Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda gece uçuşu için hazırlanan F-16D uçağı, Antalya Havalimanı üzerinde KC-135R tanker uçağı, TUSAŞ tarafından geliştirilen eğitim uçağı HÜRKUŞ, Özgür Projesi kapsamında milli imkanlarla modernize edilen ilk F-16C Block 30 uçağı, Polonya'da Türk bayrağını dalgalandıran 161'inci filoya ait F-16C, Baltık Hava Polisliği görevinde Hel Yarımadası'nda devriye uçuşundaki Savaşan Şahin, NATO görevinde uçan F-16'lar gibi çok sayıda THK'ye ait uçağın fotoğrafı bulunuyor. Çekimlerde gün batımında Van Gölü üzerinde Bayraktar TB-2, Erciyes Dağını selamlayan A400M uçağı, Deniz Kuvvetleri'ne ait P-72 Deniz Karakol Uçağı fotoğrafları da bunlar arasında yer alıyor.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NE KİTAP HAZIRLADI

O dönemde THK envanterindeki Phantom uçaklarını anlatacak bir kitap hazırlamak için başvuruda bulunduğunu belirten Cem Doğut, "2014 yılında THK'nin izni ve desteğiyle 'Türk Hava Kuvvetleri'nde F/RF-4E Phantom II' adlı bir kitap hazırlamaya başladım. Bu kitap, Ocak 2023'te yayımlandı. Bu süreçte THK'ye ait KC-135R tanker uçağından, envanterimizde bulunan diğer savaş uçaklarını havadan havaya fotoğraflama şansım oldu. Böylece askeri uçaklarda uçma şansına erişen az sayıdaki fotoğrafçıdan biri oldum" diye konuştu.

THK ile ilgili başka bir kitabın hazırlıklarına devam ettiğini de söyleyen Doğut, "Kitap için çalışmalarım devam ederken tatbikatları ve halka açık hava gösterilerini takip etmeye başladım. Buralarda çektiğim fotoğraflar ile makaleler hazırlamaya başladım. 2019 yılından itibaren Defence Turkey'de yazar ve havacılık fotoğrafçısı olarak çalışmaya başladım. Ayrıca uluslararası havacılık dergilerinde de makalelerim yayımlandı" dedi.

UÇUŞ ESNASINDA FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Havacılık fotoğrafçılığının tanınırlığını artırmak ve gelişimine destek olmak için uzun yıllardır uğraş verdiğini kaydeden Doğut, "2018 ve 2019 yıllarında EurasiaAirshow ve Teknofest etkinliklerinde 'Havacılık Fotoğrafçıları Koordinatörü' olarak çalıştım. EurasiaAirshow'da Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ve birden fazla havacılık fotoğrafçısının katılımıyla sivil bir uçaktan havadan havaya fotoğraf çekimlerinde yer aldım. Dünyada sıkça yapılan havadan havaya fotoğraf çekimlerinin Türkiye'de de yapılabileceğini göstermiş olduk. Bu çekimde Türk Hava Kurumu'na ait bir uçakta uçarken Airshow'a katılan Türk Hava Kuvvetleri, Çek ve Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarını uçuş esnasında fotoğrafladık" diye konuştu.

NATO, DAVET ETTİ

Sonrasında yurt dışındaki etkinlikleri takip edip, buralarda da fotoğraf çekmeye, makaleler yazmaya devam ettiğini belirten Doğut, şunları anlattı:

"Bu etkinliklerden en önemlisi 2021 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nin Polonya'da katıldığı Baltık Hava Polisliği görevi için NATO Müttefik Hava Komutanlığı tarafından düzenlenen PHOTEX oldu. Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait C295M kargo uçağının rampasından Türk Hava Kuvvetleri'nin 161'inci filosuna ait 2 adet F-16C Savaşan Şahin uçağını havadan havaya fotoğraflama şansım oldu. Bu uçuşta çektiğim fotoğraflar dünyadaki çeşitli havacılık dergilerinde yayımlandı. Gene bu çekim ile ilk kez bir Türk havacılık fotoğrafçısı, yurt dışında düzenlenen havadan havaya çekime katılmış oldu. NATO Müttefik Hava Komutanlığı, daha sonra beni farklı hava kuvvetleri ile düzenlediği çekimlere davet etti. Bu sayede Türk havacılık fotoğrafçılarının da uluslararası standartlarda fotoğraflar çekebileceğini göstermiş olmaktan çok mutluyum. Umarım ilerleyen dönemde benzer havadan havaya çekimleri diğer arkadaşlarımızla ve Türk Hava Kuvvetleri ile yurt içinde de yapabiliriz."