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Annesini öldürdükten sonra kaçmak isteyen şizofren genç babası tarafından yakalandı Baba, boğuşarak kaçmasına engel olduğu oğlunu jandarmaya teslim etti
01 Mart 2021 Pazartesi, 23:00 İHA

Annesini öldürdükten sonra kaçmak isteyen şizofren genç babası tarafından yakalandı Baba, boğuşarak kaçmasına engel olduğu oğlunu jandarmaya teslim etti
Şizofreni hastası, tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü / Ek Fotoğraflar
01 Mart 2021 Pazartesi, 22:00 DHA

Şizofreni hastası, tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü / Ek Fotoğraflar
Türk bayrakları çöpte bulundu, 2 kişinin ifadesi alındı
01 Mart 2021 Pazartesi, 23:00 DHA

Türk bayrakları çöpte bulundu, 2 kişinin ifadesi alındı
Şizofreni hastası, tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü (2)
01 Mart 2021 Pazartesi, 23:00 DHA

Şizofreni hastası, tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü (2)
(Özel) Alanya’da tapu dolandırıcılarına suçüstü Hisseli tapuları sahte tapu senetleri düzenleyerek tam hisseli olarak gösteren 2 şahıs yakalandı 38 adet sahte tapu senedi ele geçirilirken, 1 milyon 300 bin liralık geriye dönük satış incelemeye alındı
01 Mart 2021 Pazartesi, 21:00 İHA

(Özel) Alanya’da tapu dolandırıcılarına suçüstü Hisseli tapuları sahte tapu senetleri düzenleyerek tam hisseli olarak gösteren 2 şahıs yakalandı 38 adet sahte tapu senedi ele geçirilirken, 1 milyon 300 bin liralık geriye dönük satış incelemeye alındı
Şizofreni hastası, tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü
01 Mart 2021 Pazartesi, 22:00 DHA

Şizofreni hastası, tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü
175 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanan 11 kişi tutuklandı
01 Mart 2021 Pazartesi, 22:00 DHA

175 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanan 11 kişi tutuklandı
Şizofren genç annesini bıçaklayarak öldürdü
01 Mart 2021 Pazartesi, 20:00 İHA

Şizofren genç annesini bıçaklayarak öldürdü
Antalya'da bıçaklı, sopalı, pompalı tüfekli kavga kamerada
01 Mart 2021 Pazartesi, 20:00 DHA

Antalya'da bıçaklı, sopalı, pompalı tüfekli kavga kamerada
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Hırsız, ev sahibini tabancayla başından vurup kaçtı (2)
01 Mart 2021 Pazartesi, 19:00 DHA

Hırsız, ev sahibini tabancayla başından vurup kaçtı (2)
Antalya'da insan kaçakçılığı iddiasına 11 tutuklama 37'i çocuk 176 düzensiz göçmeni tekneyle Avrupa'ya kaçırmaya çalıştığı ileri sürülen 11 kişi tutuklandı
01 Mart 2021 Pazartesi, 18:00 İHA

Antalya'da insan kaçakçılığı iddiasına 11 tutuklama 37'i çocuk 176 düzensiz göçmeni tekneyle Avrupa'ya kaçırmaya çalıştığı ileri sürülen 11 kişi tutuklandı
Hırsız, ev sahibini tabancayla başından vurup kaçtı
01 Mart 2021 Pazartesi, 18:00 DHA

Hırsız, ev sahibini tabancayla başından vurup kaçtı
Antalya'da pompalı tüfekli ve sallama bıçaklı kavga
01 Mart 2021 Pazartesi, 17:00 İHA

Antalya'da pompalı tüfekli ve sallama bıçaklı kavga
Yemek yapmak için yakılan ateş barakaya sıçradı, 10 koyun, 15 keçi ve 1 köpek telef oldu
01 Mart 2021 Pazartesi, 18:00 DHA

Yemek yapmak için yakılan ateş barakaya sıçradı, 10 koyun, 15 keçi ve 1 köpek telef oldu
Vali Yazıcı: “Gençlerimizi zararlı tüm bağımlılıklara karşı koruyacağız”
01 Mart 2021 Pazartesi, 17:00 İHA

Vali Yazıcı: “Gençlerimizi zararlı tüm bağımlılıklara karşı koruyacağız”
Alanya kırsalında yol hasreti bitti
01 Mart 2021 Pazartesi, 17:00 İHA

Alanya kırsalında yol hasreti bitti
Başkan Böcek'ten 150 bininci doğal gaz abonesine ödül
01 Mart 2021 Pazartesi, 17:00 İHA

Başkan Böcek'ten 150 bininci doğal gaz abonesine ödül
37' si çocuk 176 göçmeni tekneyle Avrupa ülkelerine kaçırmaya çalışan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
01 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 İHA

37' si çocuk 176 göçmeni tekneyle Avrupa ülkelerine kaçırmaya çalışan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
Serik Belediyespor teknik direktörü koronavirüse yakalandı
01 Mart 2021 Pazartesi, 17:00 DHA

Serik Belediyespor teknik direktörü koronavirüse yakalandı
Motosiklet sürücüsü ölümden döndü
01 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 İHA

Motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Mahmutseydi Mahallesi’nin yeni yolu kullanıma açıldı
01 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 İHA

Mahmutseydi Mahallesi’nin yeni yolu kullanıma açıldı
Yasak saatinde hırsızlık yaptılar, çaldıklarının 10 katı yasak ve maske cezası yediler Sokağa çıkma yasağını ihlal edip su borularını çalarken yakalandılar Dört kişiye 12 bin 200 TL yasak ihlali ve maske cezası kesildi
01 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 İHA

Yasak saatinde hırsızlık yaptılar, çaldıklarının 10 katı yasak ve maske cezası yediler Sokağa çıkma yasağını ihlal edip su borularını çalarken yakalandılar Dört kişiye 12 bin 200 TL yasak ihlali ve maske cezası kesildi
FETÖ’nün mahrem temsilcisi 7 şüpheliye hapis cezası
01 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 İHA

FETÖ’nün mahrem temsilcisi 7 şüpheliye hapis cezası
Bir avukatın da aralarında bulunduğu 6 kişiye PKK üyeliğinden hapis cezası
01 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 İHA

Bir avukatın da aralarında bulunduğu 6 kişiye PKK üyeliğinden hapis cezası
Yaşlı kadının cüzdanını gasbeden şüpheli yakalanıp tutuklandı
01 Mart 2021 Pazartesi, 17:00 DHA

Yaşlı kadının cüzdanını gasbeden şüpheli yakalanıp tutuklandı
Heykel Kafası Mimarlık CEO'su Abdulkadir Akdemir markasını anlattı
01 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 İHA

Heykel Kafası Mimarlık CEO'su Abdulkadir Akdemir markasını anlattı
80 yaşındaki kadının cüzdanını ve telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
01 Mart 2021 Pazartesi, 15:00 İHA

80 yaşındaki kadının cüzdanını ve telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
Evinde yakaladığı hırsız kabusu oldu Yakalanan hırsız, ev sahibini silahla yüzünden vurdu
01 Mart 2021 Pazartesi, 15:00 İHA

Evinde yakaladığı hırsız kabusu oldu Yakalanan hırsız, ev sahibini silahla yüzünden vurdu
İçerisinde 363 TL bulunan cüzdanı çalan şahıs tutuklandı
01 Mart 2021 Pazartesi, 15:00 İHA

İçerisinde 363 TL bulunan cüzdanı çalan şahıs tutuklandı
Tütüncü: “Mahalle başkanlarımız bizim gücümüz”
01 Mart 2021 Pazartesi, 15:00 İHA

Tütüncü: “Mahalle başkanlarımız bizim gücümüz”
ATSO Başkanı Çetin: “Hizmet sektöründeki yüzde 4,3 daralma Antalya’da derinden hissedildi”
01 Mart 2021 Pazartesi, 15:00 İHA

ATSO Başkanı Çetin: “Hizmet sektöründeki yüzde 4,3 daralma Antalya’da derinden hissedildi”
Antalya'da terasta korkutan yangın
01 Mart 2021 Pazartesi, 15:00 İHA

Antalya'da terasta korkutan yangın
CK Enerji, 7 ildeki elektrik tüketicilerini aynı mobil uygulama çatısı altında buluşturdu
01 Mart 2021 Pazartesi, 15:00 İHA

CK Enerji, 7 ildeki elektrik tüketicilerini aynı mobil uygulama çatısı altında buluşturdu