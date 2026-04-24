Alanya'da denizde hortum oluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi. İlçede yer yer etkili olan yağış sonrası Tosmur Mahallesi açıklarında hortum oluştu. Hortum, bölgede herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi. Bölgede oluşan hortum kentin farklı noktalarından görüntülendi.

