Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:Serikİsmail Oğan
Hakemler: Asen Albayrak, Kadir Beyaz, Emrah Türkyılmaz
Serikspor: Baha Karakaya, Martynov, Cengiz Demir, Caner Cavlan, Skvortsov, Alperen Köşker (Dk. 65 Emre Nefiz), Şeref Özcan (Dk. 90+3 Ahmet Akyıldız), Nalepa, Gökhan Altıparmak (Dk. 88 Ekrem Terzi), Anıl Koç, Sadygov
Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Hakan Çinemre, Seyit Gazanfer, Cenk Doğan, Melih Şen, Muhammed Gönülaçar (Dk. 89 Deniz Aksoy), Yunus Azrak (Dk. 75 Danjuma), Sharif Osman, Ensar Arslan (Dk. 89 Yılmaz Cin), Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 89 Mustafa Said Aydın), Ating (Dk. 75 Chaadaev)
Goller: Dk. 45+2 Yunus Azrak, Dk. 67 Ensar Arslan (Atakaş Hatayspor), Dk. 51 Gökhan Altıparmak, Dk. 79 Anıl Koç, Dk. 85 Nalepa, Dk. 90 Sadygov (Serikspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Ensar Arslan, Dk. 40 Seyit Gazanfer, Dk. 42 Ating, Dk. 55 Sharif Osman, Dk. 86 Hakan Çinemre (Atakaş Hatayspor), Dk. 86 Cengiz Demir (Serikspor)
