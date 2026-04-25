        Antalya Haberleri Antalya'da düzenlenen Hülya Avşar Cup sona erdi

        Antalya'da bir haftadır devam eden Hülya Avşar Cup tenis turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 18:04 Güncelleme:
        20- 25 Nisan tarihlerinde Antalya Megasaray Club Belek'te düzenlenen turnuvaya masters kategorisinde 300'ün üzerinde sporcu katıldı.

        Farklı yaş kategorilerinden sporcuların mücadele ettiği turnuvada, hafta boyunca oynanan karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

        Turnuvanın ödül töreninde konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, "Megasaray Tenis Akademi olarak vizyonumuz, Türk tenisinin gelişmesi, yaygınlaşması, yetenekli oyuncular keşfetmek ve yetiştirmek. Bu turnuvaya 27 farklı yaş kategorisinde 300'ün üzerinde tenisçi katıldı. Mücadele eden herkesi kutluyorum." dedi.

        Turnuvaya adını veren sanatçı Hülya Avşar ise şunları söyledi:


        "2001 yılından bu yana düzenlediğimiz Hülya Avşar Cup yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesinde, genç yeteneklere destek olan güçlü bir sosyal sorumluluk platformu. Her yıl yüzlerce sporcuyu bir araya getiriyoruz. Farklı yaş kategorilerinden geniş bir katılımcı profiliyle, rekabetin, centilmenliğin ve spor kültürünün en güçlü örneklerini kortlara taşıyoruz. Bu organizasyonun en anlamlı tarafı ise elde edilen gelirlerin sosyal faydaya dönüşmesi. Sizlerin de katkılarıyla bugüne kadar çok sayıda başarılı ancak maddi imkanları sınırlı öğrenciye eğitim desteği ve spor bursu sağladık. Bunu sadece ben değil hep birlikte yaptık. 25. yılımızda da hem Türk tenisinin gelişimine katkı sunmaya hem de geleceğin sporcularına destek olmaya devam edeceğiz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

