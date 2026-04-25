Antalya'da "Türk Devletleri Piyanistleri Konseri" düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Türk Devletleri Piyanistleri Konseri", farklı coğrafyalardan sanatçıları aynı sahnede buluşturacak. Yedi usta piyanistin Türk dünyasının köklü mirasını piyano ezgileriyle yeniden canlandıracağı konser, 27 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda ücretsiz gerçekleştirilecek. Konserde, Azerbaycan'dan Doç. Dr. Samir Mirzayev ve Zöhre Abdullayeva, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Pelin Ece Acar, Kırgızistan'dan Dr. Talgat Arakeev, Kazakistan'dan Dameli Nurbergen, Türkiye'den Hakan Aksoy ve Özbekistan'dan Laylo Rıkhsıeva sahne alacak. Konser kapsamında Antalya'ya gelecek Türk Dünyası Piyanistleri, 26 Nisan'da İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda masterclass etkinliği gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.