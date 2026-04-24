Alanya'da koruma alındaki kum zambakları ve caretta caretta yuvalama alanları temizlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde koruma altındaki kum zambakları ve caretta caretta yuvalama alanlarında temizlik çalışması yapıldı.



Alanya Belediyesi'nce yapılan açıklamaya göre, Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği iş birliğinde çevre gönüllülerinin katılımıyla, Demirtaş Mahallesi sahilinde, temizlik ve farkındalık çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.



Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte doğanın korunmasına katkı sağlanarak toplumsal farkındalığın güçlendirildiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:





"Temizlik çalışmasında, sahillerin yaz sezonu öncesinde daha temiz, düzenli ve sağlıklı hale getirilmesi hedeflendi. Özellikle koruma altında bulunan kum zambaklarının zarar görmemesi için hassasiyet gösterilirken, caretta carettaların yuvalama alanları da titizlikle temizlendi."



Yapılan kıyı temizliğinde sahile vuran atıklar, poşet, izmarit ve çok sayıda pet şişe toplandı.

