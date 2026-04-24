Köy sakinleri mezun oldukları okulda yarım asır sonra 23 Nisan coşkusu yaşadı

AYŞE YILDIZ - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı kırsal mahallede yarım asır önce mezun oldukları okulda şiirler okuyarak 23 Nisan coşkusunu yaşayanlar eski günlerini yad etti.



Güneycik Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenledikleri törenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu haberlere konu olan Güneycik Mahallesi sakinleri, duygularını AA muhabirine anlattı.



Yaşları 40 ile 90 arasında değişen kadın ve erkekler, emekli öğretmen Mehmet Mesut Özyürek'in öncülüğünde, 23 Nisan kutlaması için günler öncesinden hazırlıklara başladı.



Özyürek de okulun dış cephesine Türk bayrağı ve Atatürk'ü resmetti, okulun bahçesini bayrak ve balonlarla süsledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir araya gelen köy sakinlerince hazırlanan çelenk, Atatürk büstüne sunuldu. Köy sakinlerinden bazıları çocukluğundan beri unutmadığı bazıları ise yeni ezberlediği şiirleri, yarım asır önce mezun oldukları okulun bahçesinde okudu.



Ellerinde bayrak, Atatürk portresi ve 23 Nisan yazılı pankartlarla etkinliğe katılan köy sakinleri de şiir okuyanlara alkışlarla destek verdi.



Mahalledeki 5 öğrencinin taşımalı eğitimden yararlanması nedeniyle aktif okulu olmayan köyde, baston yardımıyla yürümelerine rağmen tören heyecanı yaşayanların coşkusu dikkati çekti.



​​​​​​​Güneycik İlkokulu'ndan 68 yıl önce mezun olan 80 yaşındaki Emine Ertürk, AA muhabirine, çocukluğunda okulda şiir okuduğunu ve birinci olduğunu anlattı.



Öğretmeninin en yüksek puanı verdiğini belirten Ertürk, "Çocukluğumda öğrendiğim 'Lozan'dan Bugüne' şiirimi yeniden okudum. Köyümüzün okulu kapanmadan önce etkinlikler olur, köylüler bir araya gelirdik. Okul kapandı, bizim de kaynaşmalarımız bitti. Şimdi yine toplandık, kaynaştık. 80 yaşındayım tekrar çocukluğumu yaşadım, çok güzel duyguydu. Çok mutluyum, 23 Nisan'ı kutladığım, şiirimi okuduğum için. İnşallah dinleyenler de mutlu olmuştur." diye konuştu.



Kutlamayı düzenleyen Mehmet Mesut Özyürek, 43 yıl ilkokul öğretmenliği, 5 yıl da Almanya'da görev yaptığını belirterek, gittiği yerlerde gezdiği müzelerden etkilendiğini, bunun için de köyünde eski eşyaların yer aldığı, geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı kültür evini kurduğunu söyledi.



Milli bayramların kutlanması için köyde 23 Nisan coşkusu yaşattıklarına işaret eden Özyürek, "Gerekli izinleri aldık, şiirlerin çıktısını alıp vatandaşa dağıttık. Bazıları çocukluğundan ezbere biliyormuş şiirleri. İnsanlar burada çocukluklarını yaşadılar, çok mutlu oldular. Yoğun katılım sağlandı, artık bu tür programlara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



- "Çobanım, dağlarda gezerken bu şiiri sürekli okurum"



62 yaşındaki Rukiye Kartal, öğrenciyken 23 Nisan'da, 10 Kasım'da, 29 Ekim'de şiirler okuduğunu anlattı.



Şiirini hala ezbere bildiğini belirten Kartal, "İlk Hedef şirini okudum, aklımda kalmış. Çobanım, dağlarda gezerken bu şiiri sürekli okurum. Eskiden bu okulda 200'e yakın öğrenci olurdu. 50 sene oldu mezun olalı. Yaşlandık ama şiirimi unutmadım. Çok güzel etkinlik oldu. Bu program olmasa yine dağlarda hayvanların peşinde olacaktım." dedi.



"Bu Vatan Kimin" şiirini okuduğunu söyleyen 70 yaşındaki Durdu Erol ise hem bağda bahçede çalıştığını hem de 23 Nisan törenine en iyi şekilde hazırlandığını kaydetti.



Şiirini çocuklarına da öğrettiğini ifade eden Erol, "56 sene sonra şiir okuyup, en güzel çocukluğumu yaşadım. Okul kapanmadan önce burada gösteriler, piyesler olurdu. Biz de oyunlar oynardık. Şimdi çocuk yok, çocuk biz olduk. 70 yaşındayım, çocukluğumu yaşıyorum." şeklinde konuştu.



Erol, program sayesinde mahalleliyle buluşma, sohbet etme imkanı da bulduklarını ifade ederek, milli bayramların yaşatılmasını yürekten istediklerini söyledi.



Güneycik Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı emekli öğretmen Ali Ertürk, 2003'te kurulan derneklerinin köyün yeşillendirilmesinden sosyal etkinliklere kadar önemli işlere imza attığını dile getirdi.



Ertürk, mahallelerindeki okulda 20 yıl öğretmenlik yaptığını belirterek, "Eskiden bayramlar çok coşkulu olurdu, izlemek için çevre köylerden buraya gelirlerdi. Artık okulda çocuk yok, biz de köylülerle kutladık." diye konuştu.



Mahalle Muhtarı Abdullah Güney de kültür evinin ve mevlit, düğün gibi organizasyonları yaptıkları ilkokulun restore edilmesi talebinde bulundu.

