Manavgat'ta öğrencilerden resim sergisi

Manavgat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla resim sergisi açıldı.



İlçedeki bir alışveriş merkezinde "Sanat Elçileri Projesi" kapsamında açılan sergide, yaşları 5 ile 12 arasında değişen 48 öğrencinin yaklaşık iki aylık sürede hazırladığı 250 eser yer alıyor.



Proje küratörü ve sanat eğitmeni Nurcan Şimşek, çocukların hayal güçlerini sanat yoluyla dış dünyaya yansıtmalarını hedeflediklerini belirterek, "Bu çalışmaları hazırlarken kendi okul zamanlarından arta kalan vakitlerini gönüllü olarak bu projeye verdiler." dedi.

