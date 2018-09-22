Antik Çağ'dan kalma çift şeritli yol gün yüzüne çıkarılıyor

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"Tıpkı günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mardin- Diyarbakır Karayolu içerisinde yol güvenliğini sağlamak için inşa ettiği seyyar kuleler gibi. Antik Çağ'da, Roma döneminde de sınır kuleleri bu şekilde yapılandırılmış. Bozdağ bu amaçla çok önemli bir konum içerisinde bulunmakta. Çünkü bu dağlık alan Konya'nın sınır güvenliğini sağlamakta. Konya düz bir alan olduğu için güvenliği buradan itibaren başlıyor" diye konuştu.