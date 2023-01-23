Araştırma: Çocuklar 13 yaşından sonra annelerinin sesine kayıtsızlaşıyor

Araştırmanın kıdemli yazarı ve psikiyatri ve davranış bilimleri profesörü Vinod Menon, "Bir çocuk bir noktada bağımsız hale gelir ve bu, altta yatan bir biyolojik sinyal tarafından hızlandırılmalıdır. Bizim keşfettiğimiz şey de bu; gençlerin dünyayla bağ kurmasını ve aileleri dışında sosyal açıdan becerikli olmalarını sağlamaya yardımcı olan bir sinyal."

Kısacası, haberler iyi; çocuğunuz normal bir ergenlik süreci yaşıyor.

Kaynak: Stanford Medicine