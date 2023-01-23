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Araştırma: Çocuklar 13 yaşından sonra annelerinin sesine kayıtsızlaşıyor

Stanford Medicine tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre; 13 yaşından itibaren gençlerin beyinleri değişiyor ve başta annelerinin sesi olmak üzere, alıştıkları tüm seslere karşı duyarsızlaşıyor. İşte, çocuğu ergenlik çağında olan anne-babalar için yararlı bir araştırma...

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  • Araştırma: Çocuklar 13 yaşından sonra annelerinin sesine kayıtsızlaşıyor

    Stanford Medicine tarafından 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre; 13 yaşındaki çocukların beyinleri, anne sesini duymazdan geliyor.

    Bu yaşlardaki çocuğunuza seslendiğinizde veya onunla iletişim kurmaya çalıştığınızda sizi görmezden gelmelerinin sebebi düşündüğünüz gibi asi olmaları değil.
  • Araştırma: Çocuklar 13 yaşından sonra annelerinin sesine kayıtsızlaşıyor

    Stanford Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılara göre; 13 yaş civarında çocukların beyinleri, artık annelerinin seslerini tatmin edici bulmuyor ve tanıdık olmayan seslere daha fazla uyum sağlıyor.
  • Araştırma: Çocuklar 13 yaşından sonra annelerinin sesine kayıtsızlaşıyor

    Psikiyatri ve davranış bilimleri klinik doçenti PhD, çalışmanın baş yazarı Daniel Abrams, “Bir bebeğin annesinin sesini ayarlamayı bilmesi gibi, bir ergen de yeni seslere uyum sağlamayı bilir. Bir genç olarak, bunu yaptığınızı bilmiyorsunuz. Sadece kendin oluyorsunuz: var olan ve yeni arkadaşlarınızla vakit geçirmek istiyorsunuz. Zihniniz bu yabancı seslere karşı giderek daha duyarlı ve çekici hale geliyor.”
  • Araştırma: Çocuklar 13 yaşından sonra annelerinin sesine kayıtsızlaşıyor

    Araştırmacılar, 12 yaş ve altındaki çocukların beyinlerinin, anneleri de dâhil olmak üzere tüm seslere karşı daha duyarlı olduğunu da belirtti. Görünüşe göre; 13 yaşından sonra beyin, bilinmeyene doğru çekiliyor. 
  • Araştırma: Çocuklar 13 yaşından sonra annelerinin sesine kayıtsızlaşıyor

    Araştırmanın kıdemli yazarı ve psikiyatri ve davranış bilimleri profesörü Vinod Menon, "Bir çocuk bir noktada bağımsız hale gelir ve bu, altta yatan bir biyolojik sinyal tarafından hızlandırılmalıdır. Bizim keşfettiğimiz şey de bu; gençlerin dünyayla bağ kurmasını ve aileleri dışında sosyal açıdan becerikli olmalarını sağlamaya yardımcı olan bir sinyal."

    Kısacası, haberler iyi; çocuğunuz normal bir ergenlik süreci yaşıyor. 

    Kaynak: Stanford Medicine

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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