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Sizi etkileyerek iki kez düşünmenizi sağlayacak enteresan bilgiler

Dünyanın ne kadar enteresan bir yer olduğunu bazen unutuyoruz ancak bazen hızlı bir kuş bakışı, bize yeniden fikir verebilir. Sizin için derlediğimiz bu bilgiler, günlük koşturmanıza bir süre ara vermenizi sağlayacak.

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  • Sizi etkileyerek iki kez düşünmenizi sağlayacak enteresan bilgiler

    Dünyadaki her insanı oluşturan atomlardaki tüm boş alanı kaldırırsanız, tüm dünya nüfusu bir elmaya sığabilir.
  • Sizi etkileyerek iki kez düşünmenizi sağlayacak enteresan bilgiler

    Ne zaman çiftleşeceğini bilmek için, bir erkek zürafa idrarını yapana kadar dişinin mesanesine sürekli kafa atar. Erkek daha sonra çişin tadına bakar ve bu da dişinin yumurtlayıp yumurtlamadığını belirlemesine yardımcı olur.
  • Sizi etkileyerek iki kez düşünmenizi sağlayacak enteresan bilgiler

    Yazılı dil bağımsız olarak Mısırlılar, Sümerler, Çinliler ve Mayalar tarafından icat edildi.
  • Sizi etkileyerek iki kez düşünmenizi sağlayacak enteresan bilgiler

    Ortalama bir insanın kanını tamamen boşaltmak için her biri bir kez emen 1 milyon 200 bin sivrisinek gerekir.
  • Sizi etkileyerek iki kez düşünmenizi sağlayacak enteresan bilgiler

    Eğer gezegenimizin fokurdayan çekirdeğindeki tüm altını çıkarmanın bir yolunu bulsaydınız, tüm toprağı dizlerinize kadar bir altın tabakasıyla kaplayabilirdiniz.
  • Sizi etkileyerek iki kez düşünmenizi sağlayacak enteresan bilgiler

    Piramitler inşa edilirken yünlü mamutlar hâlâ yaşıyordu.
  • Sizi etkileyerek iki kez düşünmenizi sağlayacak enteresan bilgiler

    Nefes alırken, bir burun deliğimizle diğerinden daha fazla hava soluruz ve bu her 15 dakikada bir değişir.
  • Sizi etkileyerek iki kez düşünmenizi sağlayacak enteresan bilgiler

    Çekmeyen televizyon kanallarında gördüğünüz parazitin küçük bir yüzdesi Büyük Patlama'dan kalan radyasyondur. 
  • Sizi etkileyerek iki kez düşünmenizi sağlayacak enteresan bilgiler

    Bal bozulmaz. 3000 yıllık bal yiyebilirsiniz. 
  • Sizi etkileyerek iki kez düşünmenizi sağlayacak enteresan bilgiler

    İspanyol milli marşının sözleri yok.
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