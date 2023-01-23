Kuşlar neden insanların ve arabaların üzerine pisler?

Gökyüzünden geçen bir kuş sürüsünü izlemek ne kadar keyifli olsa da her an bir pisleme tehdidiyle karşı karşıyasınız demektir. Peki, neden kuşlar bir anda insan üzerine pisler? Bunu bizi kızdırmak için yapıyor olabilirler mi? Cevap bu değil.