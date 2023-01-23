Neden düğünlerde gelin çiçeği atılır? İşte gerçek sebebi

Geleneğin tam olarak nasıl ortaya çıktığı bilinmese de konuyla ilgili elimizdeki tek bilgiler bizi Orta Çağ Avrupa'sına kadar götürüyor. Bu dönemde düğüne katılan bekâr kadınlar, kendilerine şans getirmesi için gelinin, gelinliğinden bir parça koparırdı.

O zaman giyilen gelinlikler, şimdiki gibi değildi. Halk arasında olan düğünlerde gelinler, ucuz kumaşlardan yapılan elbiseler giyerdi.