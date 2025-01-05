Ariana Grande: En iyi arkadaşlarım botoks ve dolgulara teşekkür ederim

Ünlü şarkıcı ve son olarak rol aldığı 'Wicked' filmiyle övgü toplayan oyuncu Ariana Grande, Palm Springs Uluslararası Film Ödülleri'nde sahne şakasıyla gündemde.

Filmdeki performansıyla 'Yükselen Yıldız' ödülüne layık görülen Grande, çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde 31 yaşındayken hâlâ 'Yükselen Yıldız' seçileceğini hiç düşünmediğini belirtti.

Grande, "En iyi arkadaşlarım botoks ve dolgulara teşekkür ederek başlamak istiyorum. Artık 'Hafifçe Solan Yıldız' ya da 'Düşüşe Geçen Yıldız' seçildiğimi duyacağımı düşünmüştüm, bu yüzden teşekkür ederim" şeklinde esprili bir konuşma yaptı.

ARIANA GRANDE ÇOKTAN YÜKSELMEDİ Mİ?"

Grande'ye sahnede ödülünü takdim eden Jennifer Coolidge de sanatçının 'Yükselen Yıldız' seçilmesine atıfta bulunan esprili bir yorum yaptı ve "Ariana Grande çoktan yükselmedi mi? Yani, kız artık 30 yaşında ve Eisenhower yönetiminden beri ünlü" ifadesini kullandı.