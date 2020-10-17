Asuman Dabak: Kadir Şeker bunu hak etmedi

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Asuman Dabak, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadir arkadaşımız bunu hak etmedi, ben destekliyorum kendisi" dedi. Cenk Eren ise, "Ağır bir ceza. Şiddet gören kadınlara kimse yardım etmeyecek. İnşallah yargıtaydan döner" ifadelerini kullandı.

Geceye katılan bir diğer isim ise Çiğdem Batur oldu. Batur, Kadir Şeker ile ilgili şunları söyledi:

İyiliğin cezalandırılması... Adalet sistemine sonuna kadar güveniyoruz. Bazen de güvendiğimiz yerden darbe yiyoruz. Çok üzücü, tepki gösterildi. Bu durumda şiddete karşı olana da karşı olmamız üzücü" dedi.

Parmağındaki tek taş yüzüğü dikkat çeken Batur, "Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Annem aldı inanın" ifadelerini kullandı.