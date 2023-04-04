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ABD ve Kanada Ay'a dönüş programına 50 yıl sonra devam ediyor: Uçuşta ilk kez bir kadın ve siyahi bir erkek astronot olacak

NASA, Ay'a dönüş projesi kapsamında 50 yılı aşkın süre sonra ilk kez Ay'a gidecek astronotların bulunduğu ekibi açıkladı. Ay'a dönüş programının ilk mürettabatlı uçuşunun astronotları arasında ilk kez bir kadın ve siyahi bir erkek astronot yer alacak

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  • Ay'a dönüş uçuşunda ilkler: Uçuşta ilk kez bir kadın ve siyahi bir erkek astronot olacak

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Kanada Uzay Ajansı (CSA), Ay'a dönüş projesi kapsamında Ay’ın etrafında yolculuk yapacak ilk mürettebatlı Artemis II uçuşunda görev alacak astronotların isimlerini açıkladı.
  • Ay'a dönüş uçuşunda ilkler: Uçuşta ilk kez bir kadın ve siyahi bir erkek astronot olacak

    NASA'nın 50 yıl sonra devam eden Ay'a dönüş uçuşunda ilk kez bir kadın ve siyahi bir erkek astronot yer alacak. 
  • Ay'a dönüş uçuşunda ilkler: Uçuşta ilk kez bir kadın ve siyahi bir erkek astronot olacak

    Bir kadın tarafından en uzun aralıksız uzay uçuşu rekorunu elinde tutan ve NASA'nın tamamı kadınlardan oluşan ilk üç uzay yürüyüşüne katılan 44 yaşındaki Christina Koch Artemis II uçuşunda görev alacak.
  • Ay'a dönüş uçuşunda ilkler: Uçuşta ilk kez bir kadın ve siyahi bir erkek astronot olacak

    46 yaşındaki Victor Glover da ekipte yer alacak. Eski ABD donanması pilotu ve daha önce dört uzay gerçekleştiren Glover, Ay'a giden ilk siyahi astronot olacak. 
  • Ay'a dönüş uçuşunda ilkler: Uçuşta ilk kez bir kadın ve siyahi bir erkek astronot olacak

    47 yaşındaki Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden Albay Jeremy Hansen Ay'a gidiş ekibindeki ilk Kanadalı isim olacak.
  • Ay'a dönüş uçuşunda ilkler: Uçuşta ilk kez bir kadın ve siyahi bir erkek astronot olacak

    Dört kişilik ekipte eski ABD Donaması pilotu 47 yaşındaki Reid Wiseman da yer alacak.
  • Ay'a dönüş uçuşunda ilkler: Uçuşta ilk kez bir kadın ve siyahi bir erkek astronot olacak

    ABD Başkanı Joe Biden, dört kişilik ekibi arayarak tebrik etti. 
  • Ay'a dönüş uçuşunda ilkler: Uçuşta ilk kez bir kadın ve siyahi bir erkek astronot olacak

    Ekibin açıklanmasının ardından konuşan Glover, "Bu büyük bir gün. Kutlayacak çok şeyimiz var ve bu açıklanan dört isimden çok daha fazlası" dedi.

     
  • Ay'a dönüş uçuşunda ilkler: Uçuşta ilk kez bir kadın ve siyahi bir erkek astronot olacak

    Ay yörüngesine yapılan mürettebatsız uçuş görevi Artemis I'in Aralık 2022'de başarıyla tamamlanmasının ardından Artemis II ile 4 kişilik mürettebat Orion uzay aracı ile Ay yörüngesinde 10 günlük uçuş gerçekleştirecek ve Dünya'ya dönecek. Bu yolculukta amaç Orion'un tüm yaşam destek cihazlarının ve diğer sistemlerinin çalışıp çalışmayacağını test etmek. 
  • Ay'a dönüş uçuşunda ilkler: Uçuşta ilk kez bir kadın ve siyahi bir erkek astronot olacak

    Artemis II'nin başarılı olması halinde NASA, birkaç yıl sonra Artemis III ile biri kadın olmak üzere Ay yüzeyine astronot indirmeyi planlıyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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